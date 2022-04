I Telegatti tornano in Tv? È la domanda che tutti si pongono da qualche giorno a questa parte, dopo che la sagoma del gatto più celebre della tv italiana è apparsa sulla pagina Instagram del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni diretto da Aldo Vitali.

I Telegatti tornano in Tv? Gli indizi di Tv Sorrisi e Canzoni

Venerdì primo aprile 2022, il profilo Instagram del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato una foto che ritrae l’ombra di un “Telegatto” su sfondo giallo. Nel commento che accompagna la foto il messaggio è inequivocabile: “Sto arrivando…”. Tutto fa pensare al possibile ritorno in tv dei Telegatti, storico premio televisivo in onda su Canale 5. Essendo però il primo aprile, i più scettici hanno pensato ad uno scherzo: un pesce d’aprile ideato dalla redazione del settimanale.

Oggi il post che ritrae l’ombra di un “Telegatto” è stato pubblicato nuovamente, questa volta su sfondo azzurro. Il commento che accompagna il post è ancora più inequivocabile del precedente: “No, non stavo scherzando.”. In più oggi è stata pubblicata anche una stories Instagram che mostra proprio un prototipo di Telegatto, che somiglia molto al calco per lo stampo per la realizzazione dei celebri premi televisivi.

Successivamente alla pubblicazione delle due foto, i follower del settimanale hanno commentato positivamente la possibilità di un ritorno dell’evento televisivo. Sono molti infatti i commenti di lettori entusiasti del possibile ritorno dei Telegatti.

La storia del Telegatto

Il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, meglio noto come Telegatto (nome del premio consegnato ai vari vincitori), è stato un concorso ideato ed organizzato dalla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni, che premiava ogni anno gli attori e i registi di cinema e televisione. Ideato nel 1971, a partire dal 1984 è stato trasmesso sulle reti Mediaset, fino alla sospensione avvenuta nel 2008.

I Telegatti: la partecipazione dei lettori e la statuetta

Ogni anno, i lettori del popolare settimanale erano chiamati a scegliere i migliori programmi e i personaggi della stagione televisiva trascorsa, divisi in categorie. I vincitori venivano insigniti della statuetta chiamata Telegatto. L’idea di usare un gatto per premiare i personaggi e i programmi della TV è stata dei grafici del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, che individuarono proprio nel gatto l’animale domestico per eccellenza, “domestico” come la televisione che premiava. La statuetta a forma di gatto, alta 15 centimetri (più sette di piedistallo) e del peso di 1,8 chilogrammi, era realizzata in bronzo, placcato oro zecchino. Il modello in platino veniva assegnato solamente in occasioni eccezionali e come riconoscimento a carriere eccellenti.