I Soliti Ignoti Speciale Telethon quando va in onda? Quando la prima serata di Rai 1 si occuperà di beneficenza per la lunga maratona per raccogliere importanti fondi per la ricerca contro le malattie rare? Ecco la data e i nomi di alcuni ospiti Vip di Amadeus che contribuiranno a rendere la serata ancor più magica e divertente.

I Soliti Ignoti Speciale Telethon quando in onda? La data

Una prima serata tutta per Amadeus. La Puntata de I Soliti Ignoti Speciale Telethon andrà in onda in diretta dal Teatro Delle Vittorie e concluderà degnamente la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con personaggi famosi in studio come concorrenti d’eccezione. La vincita dei giocatori Vip sarà interamente devoluta a Telethon.

Quando sarà questa prima serata? La trasmissione terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 domenica 18 dicembre a partire dalle ore 20:35 circa, ovvero subito dopo la messa in onda del Tg1.

Amadeus raccoglierà il testimone da Mara Venier che nel pomeriggio, almeno fino alle 15.35, prima dell’attesissima Finale dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar, condurrà una Domenica In speciale proprio per Telethon.

I Soliti Ignoti Speciale Telethon: gli ospiti di Amadeus

Quali saranno gli ospiti speciali di Amadeus per la prima serata del 18 dicembre ovvero per la puntata de I Soliti Ignoti per Telethon? Ebbene in studio approderanno:

Christian De Sica

Frank Matano

Luca Argentero

Serena Rossi

Bruno Vespa

Massimiliano Gallo

Cosa accadrà con questi ospiti? In studio, vista la loro simpatia e bravura, potrà davvero succedere di tutto. In primis, però, insieme ad Amadeus, tutti loro dovranno impegnarsi a giocare al meglio per devolvere in beneficenza la somma più alta possibile e oltretutto continuare a lanciare appelli al pubblico a casa affinché non manchino nemmeno le attesissime donazioni.

De Sica potrà poi parlare del suo nuovo progetto su Netflix, Luca Argentero e Bruno Vespa, invece, potranno parlare del loro futuro in Rai così come la bellissima e bravissima Serena Rossi, protagonista di numerose fiction di successo.