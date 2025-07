Antonella Clerici è pronta per un’estate all’insegna del relax e del riposo in Normandia in vista dei tantissimi impegni televisivi che la vedranno indiscussa protagonista su Rai1. La conduttrice, infatti, a settembre sarà al timone dell’evento musicale “Jukebox – La notte delle hit”, ma anche di “The Voice” e dell’appuntamento quotidiano con “E’ sempre mezzogiorno”.

Antonella Clerici sull’addio di Gigi D’Alessio a The Voice

I Palinsesti Rai 2025 2025 vedranno Antonella Clerici una delle regine di Rai1 con una serie di programmi di successo, ma anche importanti novità. Dalle pagine del settimanale Chi la conduttrice ha parlato dei prossimi impegni televisivi soffermandosi sul ritorno di The Voice che quest’anno ripartirà senza Gigi d’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, dopo cinque anni come giudice ha deciso di lasciare la poltrona di coach con immenso dispiacere della padrona di casa. “La partenza di Gigi l’ho presa malissimo. Ne ho fatto una malattia, intanto per l’affetto che provo per Gigi” ha detto la Clerici con grande sincerità precisando anche il rapporto di stima ed amicizia che li lega.

“Con Gigi ci conosciamo da tanto, gli voglio bene e questi cinque anni sono stati bellissimi: hanno dato tanto sia a me sia a lui. È stata una doccia fredda. Un po’ conta anche la sua volontà e il desiderio di cambiare, ma sono onesta quando dico che è stato un dispiacere perché Gigi fa parte di The Voice, è una persona importante. E gli voglio bene, non ce l’ho con lui” – ha detto Antonellina. In pole position per sostituire Gigi D’Alessio sembra fatta per Nek, un arrivo che la Clerici approva “ha una bella anima. È stato con me a Standing Ovation. È un grande cantante e musicista ed è una bella persona“.

Antonella Clerici: “Stefano De Martino pronto per Sanremo. Amadeus? Gli voglio bene”

Non solo, Antonella Clerici ha parlato anche del futuro del Festival di Sanremo dove è tornata quest’anno come co-conduttrice per una serata accanto a Carlo Conti. La conduttrice, che in passato ha presentato la kermesse canora in solitaria e con Paolo Bonolis, punta su Stefano De Martino. “Lo vedrei assolutamente a Sanremo, a me piace moltissimo e l’ho detto in tempi non sospetti. Intanto è un ragazzo che studia, che legge, non è uno che dice “so tutto io”. È un bel ragazzo, ha la napoletanità, ha la battuta pronta. Secondo me, è pronto. Adesso deve assumersi dei rischi: dopo Carlo, se devo pensare al futuro, penso a lui”.

La Clerici ha parlato anche della nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno” che prenderà il via da settembre senza Giovanna Civitillo sostituita da Carlotta Mantovan, un pezzo di vita di Fabrizio Frizzi. Nessun dispetto ad Amadeus ha precisato la Clerici che sempre a settembre sarà in prima serata con Jukebox – La notte delle hit: “nessuna contrapposizione con lui, voglio bene ad Amadeus e lo faccio alla mia maniera“.