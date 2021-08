Amadeus torna in onda con la nuova edizione de “I Soltiti Ignoti“. Il quiz show si conferma uno degli appuntamenti irrinunciabili nei Palinsesti Rai 2021-2022 complice il successo di ascolti. Ecco la data ufficiale di partenza dell’edizione 2021-2022.

I Soltiti Ignoti, la nuova edizione 2021-2022: quando in tv

Tutto pronto per il ritorno de “I Soliti Ignoti” di Amadeus. Si riaccendono i riflettori sul quiz show di successo di Rai1 in onda in onda, tutte le sere, alle 20.35 da lunedì 13 settembre 2021 su Rai1.

Si preannuncia un autunno davvero impegnativo per il conduttore televisivo riconfermato per il terzo anno consecutivo nelle vesti di presentatore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Non solo, Amadeus si dividerà tra la nuova edizione de “I Soliti Ignoti” che andrà in onda anche a dicembre con una serata dal nome “Speciale Telethon I Soliti Ignoti” prevista per il 12 dicembre 2021.

Ma non finisce qui, visto che Ama sarà il padrone di casa anche di un programma musicale che celebrerà la musica degli Anni 60, 70 e 80 con due imperdibili appuntamenti all’Arena di Verona.

I Soliti Ignoti, il format del gioco

I Soliti Ignoti di Amadeus è uno dei quiz show più amati dal pubblico di Rai1 (e non solo). Il format del gioco non cambia per la nuova edizione, in partenza da lunedì 13 settembre 2021. Come sempre otto le identità nascoste da indovinare; ad ognuna di loro corrisponde un premio in gettoni d’oro.

Durante la puntata, il concorrente è chiamato ad abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più identità riesce ad abbinare correttamente e maggiore sarà il montepremi. Ricordiamo che in ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che durante l’ultima fase di gioco possono raddoppiare fino a 500.000 euro.

Per vincere il montepremi finale, il concorrente dovrà però risolvere il gioco finale abbinando gli otto ignoti ad un parente.