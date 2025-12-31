Con l’arrivo della fine dell’anno è tempo di bilanci anche per la televisione e quindi non poteva mancare la classifica dei programmi più visti nel 2025. Grazie ai dati forniti da Auditel, in base ai risultati ottenuti in termini di ascolti tv dai vari format televisivi che sono andati in onda durante l’intero anno, possiamo stilare la top ten dei dieci programmi televisivi che hanno più di tutti catalizzato l’attenzione del pubblico italiano. Ma quindi: quali sono i programmi tv più visti nel 2025? Ecco la classifica con i format andati in onda in prima serata.

I programmi Tv più visti nel 2025: la classifica

La prima serata delle varie reti televisive ha visto il successo di molti programmi tv. Ovviamente indiscusso il primato ottenuto dalle due reti principali: Rai 1 e Canale 5, che si consolidano ancora una volta come le due reti ammiraglie di Rai e Mediaset. Vediamo ora nel dettagli i programmi più seguiti nel 2025 con la classifica della prima serata.

75° FESTIVAL DI SANREMO (SERATA COVER DEL VENERDÌ) – (RAI 1) – 13.187.000 spettatori con il 70.40% di Share; AFFARI TUOI – SPECIALE LOTTERIA (RAI 1) – 6.316.000 spettatori con il 37.60% di Share; LA RUOTA DEI CAMPIONI (CANALE 5) – 5.881.000 spettatori con il 28.00% di Share; IL CONTE DI MONTECRISTO (RAI 1) – 5.781.000 spettatori con il 31.40% di Share; SANDOKAN (RAI 1) – 5.755.000 spettatori con il 33.90% di Share; C’È POSTA PER TE (CANALE 5) – 4.864.000 spettatori con il 31.80% di Share; EUROVISION SONG CONTEST (RAI 1)- 4.756.000 spettatori con il 33.90% di Share; MINA SETTEMBRE 3 (RAI 1) – 4.659.000 spettatori con il 25.90% di Share; TEMPTATION ISLAND (CANALE 5) – 4.601.000 spettatori con il 32.90% di Share; TU Sì QUE VALES (CANALE 5) – 4.419.000 spettatori con il 28.80% di Share.

Successo per i grandi eventi e le fiction

Dalla classifica della top ten dei programmi più visti nel 2025 emerge che i grandi eventi come il Festival di Sanremo, ancora una volta riescono a catalizzare l’attenzione della maggior parte del pubblico televisivo. Grande successo anche per le fiction. Nelle prime dieci posizioni infatti troviamo “Il Conte di Montecristo”, “Mina Settembre 3” e “Sandokan”.

Ascolti tv: ottimi risultati per game show e format targati Maria De Filippi

La prima serata trionfa anche con i quiz: “Affari Tuoi – Speciale Lotteria” e “La Ruota dei Campioni” sono i due game show in prima serata che hanno incollato letteralmente il pubblico televisivo alla tv. Indiscusso il successo dei programmi firmati da Maria De Filippi, la signora della tv entra in classifica con ben tre format televisivi: “C’è Posta per Te”, “Temptation Island” e “Tu sì qui Vales”.