Sabato 17 Giugno in prima serata su Italia Uno va in onda un film che non ci si stancherebbe mai di guardare: I predatori dell’Arca perduta. Per quanto possa essere datato (è del 1981), questo filmone spettacolare e avventuroso firmato dal grande Steven Spielberg, non smette di incantare gli spettatori, grandi e piccini.

Quando uscì al cinema, più di 40 anni fa, I predatori dell’arca perduta divenne un successo planetario, anche grazie alla magnifica interpretazione di Harrison Ford e Karen Allen. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità su questo capolavoro di Spielberg diventato un classico della cinematografia.

I predatori dell’arca perduta: la trama in breve

Siamo nel 1936 e Hitler, per ottenere il potere assoluto, vuole impossessarsi dell’Arca con le Tavole di Mosè. Ma il fuhrer e gli uomini del Reich devono fare i conti con l’archeologo Indiana Jones. Inizia così una spettacolare avventura che continua ad affascinare gli spettatori di tutto il mondo.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità sul film:

I predatori dell’Arca perduta ha ottenuto 8 nomination agli Oscar e si è aggiudicato 5 statuette : Miglior montaggio, scenografia, sonoro, effetti speciali e montaggio sonoro

e si è aggiudicato : Miglior montaggio, scenografia, sonoro, effetti speciali e montaggio sonoro quando arrivate alla scena del Pozzo delle Anime, mettete in pausa il televisore. Noterete la presenza di un pilastro dorato con una piccola incisione/citazione di Star Wars con R2D2 e C3PO

mettete in pausa il televisore. Noterete la presenza di un con una piccola incisione/citazione di con R2D2 e C3PO le scene preferite di Spielberg sono due: quella d’amore sulla nave e quella della scimmia che, alzando un braccio, pronuncia nella sua lingua il celebre saluto “Heil Hitler”. Quest’ultima è stata ideata da George Lucas

quella sulla nave e quella della che, alzando un braccio, pronuncia nella sua lingua il celebre saluto “Heil Hitler”. Quest’ultima è stata ideata da Frank Marshall , il produttore del film, ha detto che per convincere la scimmia a fare il saluto nazista, hanno avuto l’idea di mettere un grappolo d’uva su una canna da pesca e lo hanno fatto penzolare poco fuori l’inquadratura, così che l’animale cercasse di prenderlo. Per girare e concludere la scena ci sono voluti ben 50 tentativi!

, il produttore del film, ha detto che per convincere la scimmia a fare il saluto nazista, hanno avuto l’idea di mettere un su una canna da pesca e lo hanno fatto penzolare poco fuori l’inquadratura, così che l’animale cercasse di prenderlo. Per girare e concludere la scena ci sono voluti ben 50 tentativi! durante le riprese svoltesi in Tunisia, tutti i membri della troupe si sono ammalati di intossicazione alimentare tranne Spielberg. Il regista mangiava solo il cibo che aveva portato con sé, ovvero lattine e spaghetti, il che, probabilmente, lo ha “salvato”

Altre curiosità? Sappiamo che: