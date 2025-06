Dopo il grande successo riscontrato negli stadi nel 2023, i Pinguini Tattici Nucleari tornano a calcare i palchi delle venue più iconiche d’Italia con una nuova consapevolezza e una maturità artistica ancora più definita. Due concerti evento dell’ HELLO WORLD – TOUR STADI 2025 allo Stadio San Siro di Milano hanno consacrato la band che in questo live compie un passo decisivo entrando meritatamente di diritto tra i grandi protagonisti della musica live.

I Pinguini Tattici Nucleari volano su San Siro con due concerti sold out

Uno spettacolo senza precedenti quello portato in scena da I Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Siro di Milano. Dopo il debutto dello scorso 7 giugno 2025 dalla RCF Arena di Reggio Emilia, la band italiana è pronta a far cantare e ballare le più importanti città italiane con una serie di live tutti sold out.

L’Hello World Tour Stadi 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, è un progetto sfidante e una macchina produttiva ambiziosa che guarda oltre i confini italiani, spingendo verso nuovi standard nella scena musicale dal vivo. Uno spettacolo che ridefinisce i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale regalando allo spettatore qualcosa di davvero unico e magico. Un vero miracolo di ingegneria e tecnologia paragonabile a vedere una fisarmonica che vola letteralmente sul palco, e elementi così scenici che rendono lo show simile alle cerimonie olimpiche. Non è un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza teatrale con la regia artistica affidata a Filippo Ferraresi, mentre la direzione musicale è a cura di Marco Paganelli.

Hello World al centro del concerto de I Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Siro di Milano

A tenere insieme l’aspetto scenico e quello concettuale è il cuore tematico di “HELLO WORLD”, l’ultimo progetto discografico de I Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di un disco maturo in cui la band ha esplorato e raccontato il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale, tra coscienza ed elaborazione, tra sentimenti veri e simulati. Un dialogo che si incarna visivamente nel mandala, un grande pod circolare sospeso, decorato con motivi pixel e che si illumina a ritmo di musica. Svelato dopo il brano “Alieni”, il mandala prende letteralmente voce: durante lo show entra in scena a più riprese presentando di fatto i brani della scaletta con incursioni mirate, nelle quali si interroga sul significato dell’esistenza, sull’impossibilità di provare emozioni, sulla nostalgia di ciò che non può avere: un’anima, una coscienza, dei veri sentimenti. È un’intelligenza artificiale che sogna di essere umana.

Il finale del concerto de #pinguinitatticinucleari allo Stadio San Siro di Milano. Il video per gentile concessione dell'ufficio stampa. pic.twitter.com/SOq1W9aQ7a — Emanuele Ambrosio (@Emanuele4Music) June 11, 2025

Un viaggio musicale in cui ritroviamo alcuni brani iconici della band capitanata da Riccardo Zanotti: da “Pastello Bianco” a “Verdura”, “Giovani Wannabe”, “Ringo Starr”, “Romantico ma muori”, “La banalità del mare” e “Giulia”. Da segnalare due momenti pazzeschi: l’apertura sulle note di “Hello World” con 18 cannoni da stadio che sparano in simultanea 300 kg di coriandoli a forma di pixel colorati, per un totale di oltre 3000 kg utilizzati nell’intero tour. Sul finale con “Titoli di coda”, una canzone che i Pinguini cantano con il pubblico come se fossero ad un falò tra amici. Ecco alcuni numeri di uno show italianissimo, ma dal sapore internazionale:

18 bilici di produzione 700 corpi illuminanti

100 professionisti in crew 400mq di LEDwall,

350 kg di coriandoli

18 cannoni da stadio

Più di 3000 kg di coriandoli per tutto il tour 420 mila biglietti venduti per questo tour 27 brani in scaletta

I Pinguini Tattici Nucleari: la band e i prossimi concerti

I Pinguini Tattici Nucleari sono composti da:

Riccardo Zanotti – voce, chitarra

Nicola Buttafuoco – chitarra

Lorenzo Pasini – chitarra

Simone Pagani – basso, contrabbasso, voce Matteo Locati – batteria

Elio Biffi – tastiere, fisarmonica, voce

