Andrea Pisani e Luca Peracino del duo comico I Panpers, reduci del grande successo dello show comico “Only Fun” in onda su Nove, sono stati protagonisti di un incontro con il pubblico in Piazza Santa Sofia, durante la settima edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. In attesa di ritrovarli in Tv, noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Andrea e Luca, e con loro abbiamo parlato di televisione, di programmi comici che sono un po’ spariti da alcuni palinsesti e poi abbiamo chiesto loro di scegliere un terzo componente del loro gruppo ma sceglierlo dalla politica. Ecco cosa ci hanno detto.

I Panpers, intervista esclusiva ad Andrea Pisani e Luca Peracino

Andrea Pisani e Luca Peracino I Pnapers: trasmissioni di successo Tv, film al cinema, poi la co-conduzione con Elettra Lamborghini del programma Only Fun – Comico Show sul canale Nove di Warner Bros Discovery: dove volete arrivare?

Luca Peracino:“Only Fun lo hai detto dopo Tv, intendi il sito? (ridono)”



Andrea Pisani: “Vorremmo arrivare anche lì comunque, non abbiamo dei bei piedi, ci accontentiamo del programma. Non è che vogliamo inquinare tutto per farlo come un batterio, ci piace sperimentare le varie forme di comicità, che non ha solo un mondo ma ne ha più di uno, ne stiamo sperimentando 4/5 ci manca la radio”.



Luca Peracino: “A me piacerebbe fare le sculture, delle sculture comiche”.

Delle sculture da only fans?

Luca Peracino: “E poi mi scrivo a only fans”.

Come è stato il primo incontro con Elettra?

Luca Peracino: “È stato molto piacevole, Elettra è molto carina”.



Andrea Pisani: “Dopo venti minuti abbiamo iniziato a parlare”.

Luca Peracino: “No, non è vero, c’è stato subito sintonia”.

Andrea Pisani: “Siamo un trio di amichetti, la vicinanza dell’età anagrafica ci aiuta a vivere l’esperienza come una gita, è comunque un’esperienza professionale, però è anche un ambiente dove prendersi non troppo sul serio. Lei comunque è un po’ la metafora del non prendersi sul serio, è una che scherza nella vita, è autoironica, simpatica”.

Luca Peracino: “Siamo i tre che stavano seduti all’ultimo banco al liceo: i teppistelli”. Andrea Pisani: “Sì, perchè lui aveva un banco da tre e non si capisce il perchè”

Come è cambiata la comicità negli ultimi tempi: molte trasmissioni comiche non sono più in palinsesto, i comici si sono reinventati con ospitate in altri format. È una soluzione giusta secondo voi?

Luca Peracino: “Fare il comico non significa per forza fare lo sketch comico sul palco, ci sono mille sfaccettature, è un’arte che ha tanti lati. Secondo me più che riportare i comici sul palco, sono aperture di questa professione. Il fatto che alcune reti abbiano investito in un altro tipo di contenitore non significa che non interessi la comicità”.



Andrea Pisani: “Si, non può smettere di interessare un programma comico, probabilmente se un programma comico finisce è perchè quella formula lì non aveva più niente da dare o aveva stufato. È impensabile pensare che sia un genere che non piace più, è il prodotto che magari stanca, questo genere troverà sempre una scappatoia”.



Luca Peracino: “Un comico in qualsiasi contenitore viene messo, se è un bravo comico spiccherà sempre come comico e farà comunque ridere”.

Qual è il vostro sogno lavorativo? Un film una serie tv?

Andrea Pisani: “Penso che siamo abbastanza felici dei risultati che abbiamo ottenuto, al di la del fatto che bisogna sempre mantenere il livello, forse una propria prima serata è un bell’obiettivo da raggiungere, partiamo da uno speciale”.



Luca Peracino: “Quando noi abbiamo iniziato nei locali, a Torino c’è un Teatro che si chiama Il Colosseo, dove vanno i grandi comici, e quando eravamo piccoli abbiamo detto: ‘Pensa se un giorno facciamo uno spettacolo al Colosseo'”.

Andrea Pisani: “Era l’obbiettivo di quando eravamo ragazzi, e a Pasqua succederà”

Luca Peracino: “Lo faremo, forza raga…”.

Dovete scegliere il terzo componente del vostro gruppo e dovete sceglierlo tra i politici: su chi puntereste?

Luca Peracino: “C’è una vasta scelta di talenti”.



Andrea Pisani: “Sarebbe scontato dire Grillo, sarebbe scontato dire Salvini”.



Luca Peracino: “Lui è più social media manager”.



Andrea Pisani: “La verità è che era Berlusconi quello da scegliere”.



Luca Peracino: “Il grande frontman sarebbe stato lui”.

A cosa state lavorando, dove vi vedremo prossimamente?

Andrea Pisani: “Stiamo lavorando a un bel po’ di cose nostre, stiamo scrivendo lo spettacolo nuovo che andrai tournée il prossimo anno, inizieremo con Only Fun. Essendo noi molto attivi sui social è difficile focalizzarsi su un unico obiettivo perchè siamo sempre alla ricerca di nuovi format, di nuove idee, per tenere sempre la fucina alta se no i social si dimenticano”.



Luca Peracino: “Siamo sempre attivi, ripartirà un programma che abbiamo fatto su Boing, la seconda stagione. È un programma per famiglie, quello ci diverte molto, siamo contenti che sia stato confermato”.

Andrea Pisani: “Si la disoccupazione la vediamo almeno nel 2025”.

Luca Peracino: “O a metà del 2024”.

VIDEO – Intervista ad Andrea Pisani e Luca Peracino del duo I Panpers