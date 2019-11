I Negramaro approdano in esclusiva assoluta su RaiPlay. Si chiama “L’anima vista da qui“, il documentario che racconta gli ultimi anni di vita della band capitanata da Giuliano Sangiorgi. Ecco le anticipazioni.

Negramaro, le canzoni in un documentario

Da venerdì 15 novembre 2019 i Negramaro saranno su RaiPlay con “L’anima vista da qui“. Si tratta di un docu-film, una sorta di lungo viaggio che comincia dall’album “Amore Che Torni” fino ai ricordi del tour. Non solo, nel documentario trovano spazio anche ricordi e soddisfazioni personali dei singoli componenti della band: dalla nascita dei figli fino al momento di grande difficoltà vissuto dal chitarrista Emanuele Spedicato.

L’anima vista da qui è un vero e proprio regalo che i Negramaro hanno voluto realizzare per i fan che da vent’anni a questa parte li seguono con lo stesso affetto di sempre. Una sorta di “diario di viaggio” in cui hanno voluto raccontare tutte le cose belle e meno belle che hanno vissuto in questi 20 anni di musica e successi. Un documentario evento che segna anche una piccola grande novità per la piattaforma online della Rai che da pochi giorni ha registrato un vero e proprio boom di interazioni con l’arrivo dello show “Viva RaiPlay” di Fiorello.

L’anima vista da qui, il film dei Negramaro su RaiPlay

Il documentario dei Negramaro però non sarà un unicum all’interno della piattaforma online di RaiPlay come ha precisato il direttore Elena Capparelli:

“I documentari saranno un genere premium su RaiPlay. E siamo particolarmente contenti che a inaugurare gli original, tra i primi contenuti che offriremo al nostri pubblico, ci sia ‘L’anima vista da qui’ che sicuramente farà felici i fan dei Negramaro e non solo”.

L’anima vista da qui è stato scritto da Giuliano Sangiorgi, Lavinia Biancalani, Gianluca Grandinetti, Tommaso Ricci e diretto da Gianluca Grandinetti. La produzione è stata affidata alla Sugar di Caterina Caselli con la collaborazione di Gadeep e Thestylepusher. Nel documentario possiamo anticiparvi che non ci saranno solo Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco, ma anche la guest star di Alessandro Borghi che per l’occasione reciterà un monologo scritto proprio dalla voce della band.