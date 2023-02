Un gradito ritorno quello dei Modà sul palco dell’Ariston: a distanza di 10 anni dall’ultima partecipazione nel 2013 con il brano “Se si potesse non morire”. Il titolo della canzone che I Modà presentano al Festival di Sanremo è “Lasciami”. Contrariamente a quanto si può pensare, non è una canzone d’amore in senso classico. Infatti si parla di depressione. Scopriamo qualche dettaglio in più sul testo e il significato di Lasciami.

I Modà al Festival di Sanremo 2023 cantano “Lasciami”: il testo della canzone

Di F. Silvestre – E. Palmosi – F. Silvestre Ed. K1078 – Milano

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

Il significato di “Lasciami dei Modà”

Un brano molto significativo per i Modà che ci hanno abituato da sempre a vere e proprie poesie in musica. Questo brano parla di come a volte un evento negativo che entra nella tua vita, per quanto tu lo posso odiare riesce a portare comunque dei risvolti positivi. Kekko Silvestre Leader dei Modà, si riferisce alla depressione: il male oscuro, ovvero qualcosa di cui parlano tutti ma su cui, in definitiva non c’è informazione sufficiente su come affrontarla. Silvestre ha sofferto di depressione e ha deciso di scrivere un pezzo su questa malattia di cui si parla ancora troppo poco.

Il frontman della band, Kekko Silvestre raggiunto dai nostri microfoni fa sapere sul brano sanremese “Lasciami”:

“Sulla depressione influiscono tanti fattori. Dipende dal punto di vista che si adotta nella vita, dal fatto di riuscire a vedere il bicchiere mezzo vuoto piuttosto che mezzo pieno. A volte ho avuto la sensazione che la vita scivolasse dalle mie mani. Non mi sono reso conto di soffrirne e anzi mi sono ritrovato a reprimerla. Un giorno poi mi sono trovato costretto a letto senza più riuscire a rialzarmi. Non basta prendere un farmaco e restare sul divano ma bisogna saper affrontare le paure. Quando tocchi il fondo devi risalire ma per farlo devi essere tu a volerlo. Nessuno ti può aiutare. Ora sto facendo un percorso dal quale non sono ancora guarito ma sento che partecipare al Festival di Sanremo sia stato un passo importante per la mia vita”.

Insomma, I Moda portano un tema impegnativo sul palco dell’Ariston che coinvolge molte più persone di quelle che si immagina, dal momento che molti minimizzano le problematiche legate alla depressione.

Per quanto riguarda il sound della canzone, è il classico dei Modà, ovvero una Ballad Pop Rock dove ci sono momenti di grande enfasi, alternati da momenti di grande romanticismo. Sicuramente, in una vetrina come quella del Festival è giusto che la band proponga la loro veste migliore, che negli anni ha sfornato brani di successo che hanno scalato tutte le classifiche.