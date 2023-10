Cosa c’è di meglio per festeggiare Halloween che concedersi una maratona di film “da paura” davanti alla tv? Del resto, è pur sempre la “notte delle streghe” e va celebrata come si conviene, non lo credete anche voi? Se l’idea vi stuzzica ma siete indecisi sulle pellicole da guardare, di seguito ve ne suggeriamo 15 fra le più adatte all’occasione. Si tratta di film horror, ma anche comici: voi quale preferite?

I migliori film da vedere ad Halloween 2023: gli horror imperdibili

Il cinema horror, si sa, è sterminato e i patiti del genere non hanno che l’imbarazzo della scelta. Alcuni sono classici senza tempo, altri titoli sono più recenti ma non per questo meno interessanti. Ecco una piccola selezione di quelli che, secondo noi di SuperGuidaTv, sono i film dell’orrore più adatti ad Halloween.

Halloween – La notte delle streghe (1978)

Quale film è più ad hoc di Halloween-La notte delle streghe? Horror famosissimo, vede come protagonista una giovane e brava Jamie Lee Curtis alle prese con un assassino psicopatico fuggito dal manicomio. La regia è di John Carpenter.

The Witch (2015)

The Witch è uno degli horror più riusciti degli ultimi anni ed è caratterizzato da quelle atmosfere cupe e oppressive che fanno subito “Halloween”. Inafferrabili presenze minacciano una famiglia di qualche secolo fa. La regia è di Robert Eggers al suo esordio dietro la macchina da presa.

La vendetta di Halloween (2007)

Nel film si intrecciano 5 storie macabre e terrificanti che hanno in comune la data in cui accadono: la notte del 31 Ottobre. Regia di Michael Dougherty.

Hereditary – Le radici del male (2018)

Strani e inquietanti fenomeni cominciano a verificarsi intorno alla protagonista Annie Graham e alla sua famiglia subito dopo la morte della madre di lei. Tutto dipende dai segreti e dalle ombre delle passate generazioni. Esordio alla regia per il bravo Ari Aster.

Nightmare – Dal profondo della notte (1984)

E va bene, qui siamo di fronte ad un classico che con ogni probabilità avrete visto chissà quante volte, ma Halloween non è il giorno adatto a guardarlo una volta di più visto che, in fondo, Nightmare non stanca mai? Questo vale anche per i sequel ovviamente, in cui il protagonista è sempre un uomo brutalmente ucciso che torna dall’oltretomba per vendicarsi.

Shining (1980)

Un capolavoro del genere nel quale Jack Nicholson dà vita ad uno dei personaggi più iconici della sua straordinaria carriera. Tratto dall’omonimo romanzo del re del brivido Stephen King, racconta le peripezie di una famiglia chiusa in un hotel durante l’inverno e costretta a combattere contro le forze diaboliche che la circondano.

Suspiria (1977)

Un altro horror senza tempo, un classico del genere che piace sempre, fosse anche la millesima volta che lo si guarda. La giovane ballerina Susy Benner affronta enormi pericoli in questo che, a tutt’oggi, resta uno dei film più apprezzati di Dario Argento.

L’esorcista (1973)

Diretto da William Friedkin, L’esorcista è un capolavoro assoluto. Il film, vincitore di due Oscar e ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia della piccola Regan, una bambina posseduta dal demonio.

Ghost stories (2017)

Se vi appassionano le storie di fantasmi, vi piacerà certamente questa pellicola scritta e diretta da Jeremy Dyson e Andy Nyman, trasposta al cinema dopo essere prima passata per il teatro. Ne è protagonista il professore di filosofia Phillip, costretto a confrontarsi con fenomeni paranormali inspiegabili.

Non aprite quella porta (1974)

Concludiamo la lista di horror adatti ad Halloween con un altro cult del genere, il film di Tobe Hooper del 1974 Non aprite quella porta. Protagonista un gruppo di ragazzi che si ritrova a dover fronteggiare un killer armato di motosega all’interno di una casa disabitata.

Le commedie più divertenti di Halloween 2023

L’orrore proprio non fa per voi? Poco male, perché Halloween si può degnamente festeggiare anche con commedie, a tema e non, divertenti e in grado di darci un po’ di buonumore in queste uggiose giornate d’autunno. I titoli ve li suggeriamo noi.

Beetlejuice – Spiritello Porcello (1988)

Film del 1988, è diretto da Tim Burton, maestro del fantasy. Una giovane coppia defunta senza che se ne sia accorta, chiede aiuto a Beetlejuice per scacciare dalla propria casa i nuovi inquilini. Solo che quest’ultimo ha un doppio scopo. Eccezionale il cast.

Hubie

Hubie, un 40enne considerato un po’ sfigato, decide di rendersi utile alla comunità nella notte fra il 31 Ottobre e il 1° Novembre. Scoprirà che non è poi così facile. Si tratta di una serie Netflix.

Frankenstein Junior (1974)

Una delle parodie più riuscite della storia del cinema nata dal felice sodalizio artistico fra Mel Brooks e Gene Wilder. Strepitosi gli interpreti principali, a cominciare dall’indimenticabile Marty Feldman nel ruolo di Igor.

L’alba dei morti dementi (2004)

Parodia degli horror a tema zombie, c’è un’invasione di “morti viventi” che però, non solo non mette paura, ma fa ridere! Di Edgar Wright.

Hocus pocus (dal 1993 al 2022)

Concludiamo la nostra carrellata di Halloween comedy con il capolavoro della Disney Hocus Pocus, con protagonista un trio di streghe che, dato il successo, si avvia ormai verso il terzo sequel del fortunato ed originale franchise.