Tornano ‘I Migliori Anni‘, l’emozionante sfida tra decenni ideata e condotta da Carlo Conti. Tante le novità di questa nuova edizione che andrà in onda il sabato sera. Vediamo insieme qualche anticipazione sulla prima puntata.

I Migliori Anni: novità della nuova edizione e quando in tv

Grande attesa per la decima edizione de ‘I migliori anni’, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1 che ci fa fare un salto nel passato mostrando alcuni decenni che hanno fatto la storia del nostro paese. Saranno cinque le puntate di questa nuova edizione che omaggerà cinque decenni, dagli anni ’60 al duemila. Al centro de I Migliori Anni ci sarà infatti la tv italiana che quest’anno ha compiuto 70 anni. I telespettatori verranno catapultati nel passato grazie alla presenza di alcuni ospiti che ci porteranno in quel periodo. La prima puntata è prevista per sabato 6 aprile alle ore 21.35 su Rai1 e Carlo Conti sfiderà l’amica e collega Maria de Filippi, che va in onda con Amici su Canale 5.

Tra le novità de I Migliori Anni c’è la presenza di una future box, una sorta di macchina del tempo in cui i protagonisti di puntata potranno attingere per scegliere canzoni, oggetti o personaggi per loro indimenticabili. La presenza fissa in studio sarà quella del comico Maurizio Battista che intratterrà il pubblico da casa e quello presente in studio. Ci sarà anche uno spazio con Giorgio Mastrota dedicato alle televendite di oggetti che hanno fatto la storia, come il gettone e il giradischi.

Anticipazioni della prima puntata: gli ospiti

La prima puntata de ‘I Migliori Anni’ andrà in onda sabato 6 aprile 2024 in prima serata su Rai1. Sarà possibile rivederla anche in streaming su Raiplay. Ospiti saranno Carlo Verdone, Patty Bravo e Francesco Gabbani. Sarà l’attore il primo a cimentarsi in un nuovo modo di rispondere alle domande, il 3×3: dovrà infatti scegliere tre canzoni, tre personaggi e tre oggetti da consegnare alle generazioni future. Durante la prima puntata ci saranno anche Wilma De Angelis, Fausto Leali e Valeria Rossi. Saranno sessanta ragazzi presenti in studio a giudicare quanto visto nel corso della trasmissione.