Cala il sipario sulla fiction di Rai 1 “I Medici” e la sua famiglia. La storia di Lorenzo il Magnifico si conclude con la sua morte e la città di Firenze in preda ai disegni deliranti del prete Girolamo Savanarola, che anni dopo la morte del Magnifico, sarà bruciato sul rogo come “eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove”.

I Medici 4 ci sarà? La Rai ha deciso di non fare la quarta stagione

Dopo 3 stagioni – dal 2017 al 2019 – la Rai ha deciso di non proseguire la storia dei Medici e fermarsi quindi a questa 3 stagione. Il motivo per cui la Rai ha deciso di non farne una quarta è semplice: si è chiuso un ciclo. Nel senso che la storia della famiglia Medici è incentrata sulle stagioni che abbiamo visto e sarebbe inutile tentarne una quarta giacchè la linea editoriale della Rai prevede di dedicarsi ad altri protagonisti dello stesso periodo storico.

Come ha anche spiegato, Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, durante la conferenza stampa della terza stagione, si è concluso ufficialmente un ciclo dedicato al mondo del Rinascimento.

La Andreatta ha aggiunto che la Rai si dedicherà ad un altro periodo storico dedicato a Leonardo da Vinci:

“Anni fa abbiamo deciso di realizzare delle fiction incentrate su quel periodo storico e quella della famiglia de’ Medici è una storia conclusa. Con Lux Vide siamo alla vigilia di un nuovo racconto internazionale, dedicato a Leonardo”.

I Medici chiudono la terza stagione con quasi il 16% di Share

Con 3,4milioni di spettatori, I Medici è il programma più visto della prima serata (share 15,7%). Con oltre 166mila interazioni, è il più commentato sui social dell’intera giornata.

Con oltre 166mila interazioni, è il più commentato sui social dell’intera giornata (@NielsenItaly).#AscoltiTv, @RaiUno, #NelNomeDellaFamiglia pic.twitter.com/K6xTsBvGKZ — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 12, 2019

I Medici: Cosa sarebbe accaduto nella quarta stagione?

Dunque la storia della famiglia fiorentina è giunta al capolinea anche se la Rai avrebbe avuto molto materiale per continuare la storia della famiglia Medici che tra conflitti, matrimoni, tradimenti e intrighi ha segnato gran parte della nostra storia.

I figli di Lorenzo, anche se non sono stati così preminenti come il padre hanno segnato il Rinascimento italiano. Basti pensare a Giovanni, divenuto papa Leone X contro cui si scaglia Martin Lutero con le 95 tesi.

E poi ancora Lucrezia, Piero, Maddalena, Contessina e Giuliano ricoprirono ruoli importanti che condizionarono la storia italiana.

ll Rinascimento che Lorenzo de’ Medici contribuì a infondere nell’arte, nella scienza e nella letteratura non ha eguali nella storia. #Magnificers, è stato un viaggio indimenticabile.

Il Rinascimento che Lorenzo de' Medici contribuì a infondere nell'arte, nella scienza e nella letteratura non ha eguali nella storia. #Magnificers, è stato un viaggio indimenticabile. ❤️@imediciofficial #IMedici #NelNomeDellaFamiglia pic.twitter.com/jYjXbwiRrt — Rai1 (@RaiUno) December 11, 2019

Addio ai Medici su Rai 1: arriva Leonardo Da Vinci

Ma per una fiction storica che va, un’altra ne arriva: la storia di Leonardo da Vinci, il genio italiano a cui si devono moltissime scoperte e opere d’arte che ci invidia tutto il mondo.

La figura magnifica di Leonardo, uomo brillante e intelligentissimo sarà interpretato da Aidan Turner, attore irlandese già noto per la sua intensa interpretazione del capitano Ross in Poldrak e di Kill nella trilogia cinematografica Lo Hobbit.

La serie su Leonardo da Vinci avrà lo stesso sceneggiatore de I Medici, Frank Spotnitz. A fine dicembre e inizio gennaio inizieranno le riprese che andranno avanti fino a primavera inoltrata. La messa in onda è prevista per fine 2020 inizio 2021. Sarà sempre una produzione Lux Vide e Rai Fiction.

“Sarà un racconto nuovo, con un taglio diverso della narrazione”, ha detto Andreatta.

Le parole di Frank Spotnitz sulla nuova serie tv Rai dedicata a Leonardo da Vinci

“Riuscire a rappresentare il personaggio di Leonardo è stata una delle sfide più affascinanti ed emozionanti della mia carriera.

È difficile immaginare che un uomo così straordinario potesse persino esistere, per non parlare degli impulsi umani che lo hanno spinto a realizzare cose così straordinarie.

È stato enormemente gratificante e una gioia assoluta collaborare con Steve Thompson, Daniel Percival e i nostri partner di Lux Vide e RAI per dare vita a Leonardo”.