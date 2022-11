C’è qualcosa che i Måneskin non hanno vinto in questi ultimi due anni? Ebbene, hanno vinto nuovamente. I Måneskin vincono gli American Music Awards.: vincono il premio per la miglior canzone rock presentandosi in pantaloni- reggicalze. L’estro, il glamour e la bravura di questi quattro ragazzi italiani vengono dunque nuovamente riconosciuti, in una delle manifestazioni più importanti della musica a livello mondiale.

I Måneskin portano a casa l’ennesimo premio: «Beggin’» incoronata la miglior canzone rock

Nuovo riconoscimento negli Stati Uniti per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan componenti della band romana, che ha fatto incetta di premi e consensi in tutto il mondo. I Måneskin vincono gli American Music Awards: la loro bravura è anche quella di stupire e far parlare di sé. Il gruppo infatti, ieri sera alla cerimonia di premiazione, si è presentata con dei pantaloni-reggicalze.

Le parole di ringraziamento di Damiano David alla cerimonia degli American Music Awards

I Måneskin attualmente in tour in America con il tour “The Loud Kids Tour” – in cui molte date sono già sold – out – si sono aggiudicati un riconoscimento prestigioso: “Beggin” miglior canzone rock. Damiano David, frontman del gruppo ritirando la statuetta e ringraziando il pubblico per il premio ha detto:

«A noi che siamo italiani non è stato detto molte volte che un giorno ci saremmo ritrovati seduti accanto ad alcuni dei più grandi artisti al mondo, quindi questo premio ha un doppio significato, è meraviglioso, stiamo ancora cercando di rendercene conto ed è una grande sorpresa aver vinto in questa categoria, insieme a questi artisti incredibili»

I Måneskin con quattro completi Gucci ritirano il premio in reggicalze

Sempre più internazionali dunque, i nostri quattro ragazzi che portano a casa il premio per la miglior canzone rock agli American Music Awards. La band romana indossava con nonchalance dei pantaloni – reggicalze: vestiti tutti e quattro in completi Gucci monocolore, con i pantaloni tagliati in cima alla gamba a mo’ di reggicalze. I Måneskin vincono dunque gli American Music Awards.

"da italiani nessuno ci avrebbe mai detto che avremmo potuto ritrovarci tra alcuni dei migliori artisti al mondo. è meraviglioso per noi e dobbiamo ancora realizzare"

L’ennesimo riconoscimento per i favolosi 4 che ricevono ancora una volta attestati di stima dal pubblico americano – a differenza di quello italiano, che trova sempre da ridire (sic!). Questo premio arriva a pochi giorni dalla nomination ai Grammy Awards che li vede candidati nella categoria Best new artist.