I Leoni di Sicilia arrivano in Rai: cast, trama e quando in tv

‘I Leoni di Sicilia‘ è una delle serie più apprezzate. Basti pensare che ai Nastri d’Argento ha vinto due premi, come serie drammatica e come miglior attore protagonista. Vediamo insieme di cosa parla, chi fa parte del cast e quando andrà in onda.

I Leoni di Sicilia, la serie con Miriam Leone approda in Rai

Dopo il successo su Disney+, ‘I Leoni di Sicilia‘ approdano in chiaro. La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci, è diretta da Paolo Genovese. Il suo debutto è avvenuto a ottobre dello scorso anno sulla piattaforma di streaming e in poco tempo ha conquistato pubblico e critica. Ora ‘I leoni di Sicilia‘ arrivano su Rai1 con i primi due episodi che andranno in onda martedì 10 settembre 2024, in prima serata alle ore 21.30.

Ma di cosa parla la serie? Ambientata nell’800, racconta dei fratelli Paolo e Ignazio Florio, commercianti di spezie. I due, dalla Calabria si trasferiscono a Palermo dove aprono un’aromateria che li fa diventare ricchi. Ma sarà il figlio di Paolo, Vincenzo, a trasformare Casa Florio in un vero impero commerciale. La sua ambizione lo porta a cercare una moglie titolata ma s’innamora della borghese milanese Giulia Portalupi che sposa e con cui ha tre figli. Al suo unico maschio, Ignazio, spetterà il compito di tenere alto il prestigio dei Florio.

Numero episodi e cast

In totale sono 8 gli episodi de ‘I Leoni di Sicilia‘. A interpretare Vincenzo Florio è Michele Riondino mentre Giulia Portalupi è Miriam Leone. Giuseppina Saffiotti, madre di Vincenzo, è Ester Pantano da giovane e Daniela Finocchiaro da adulta. Paolo Florio è Vinicio Marchioni mentre Ignazio Florio è Paolo Briguglia. Il figlio di Vincenzo, Ignazio, è Eduardo Scarpetta.

Paolo Genovese è anche produttore creativo della serie che è prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Raffaella Leone e Marco Belardi per Lotus Production. ‘I Leoni di Sicilia‘ è una serie scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.