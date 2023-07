I Kills hanno presentato, in una intervista realizzata per Apple Music, due nuovi singoli: il primo si chiama New York, l’altro LA Hex. Ecco tutte le ultime novità su cosa potremo ascoltare prossimamente.

I Kills e i nuovi brani: cosa ci attende?

I Kills, ovvero il gruppo musicale indie rock formato dalla cantante statunitense Alison Mosshart e dal chitarrista britannico Jamie Hince, per lanciare i due nuovi brani hanno annunciato due eventi pop-up a New York e Los Angeles. Oggi, giovedì 27 luglio a New York presso l’ampio studio del Lower East Side del fotografo Steven Sebring e il prossimo 3 agosto al The Viper Room di Los Angeles, il duo lancerà il ritorno con due tracce da 7″ dei singoli.

Cosa ci attende? Parlando dei brani pronti ad essere ascoltati, durante una intervista realizzata per Apple Music, la cantante Mosshart ha detto che New York è un brano ispirato alla città che le ha fatto tornare la voglia di scrivere: “Sono stata a New York in estate e mi sono sentita incredibilmente bene, per la prima volta, dopo tanto tempo. Mi sono sentita davvero, davvero ispirata. Sono stata ad un matrimonio… Non conoscevo nessuno lì, ma è stato il mio giorno migliore“. Una volta tornata a Los Angeles, ancora ricca di euforia e ispirazione, ha poi composto il brano che ascolteremo e che scaturisce dalle esperienze fatte proprio in quella giornata fortunata e felice.

Come è nato, invece, il brano intitolato LA Hex? A causa di una cacofonia. Ebbene sì. Sembrerà strano ma come si evince dall’intervista: “Stavo cercando di tornare a casa alle due del mattino, in piedi all’angolo della strada a Los Angeles, e senti solo questa specie di bombardamento di tutte le macchine che passano e tutta la musica diversa che esce dalle macchine. Quindi tu’ Sentivo il sub basso e alcuni rullanti trap, e poi nell’altra direzione avresti sentito una band mariachi e poi un’esplosione di rock and roll e un po’ di coro gospel. E ho adorato davvero quella cacofonia“.

Il ritorno dopo 7 anni

LA Hex e New York segnano il ritorno dei Kills dopo quasi sette anni, perché tanto è trascorso dall’uscita del loro ultimo album intitolato Ash & Ice.

Prima di questo sono usciti: Keep On Your Mean Side” nel 2003, Now Wow nel 2005, Midnight Boom nel 2008 e Blood Pressures nel 2011. Va aggiunto, infine, a tale elenco il disco di b-sides del 2020 intitolato Little Bastards.