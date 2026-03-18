La prestigiosa cerimonia degli Oscar si è appena conclusa, regalando vittorie e momenti memorabili. Dalla consacrazione di Una battaglia dopo l’altra, pellicola di Paul Thomas Anderson premiato con sei statuette, al trionfo di Sentimental Value, film norvegese di Joachim Trier che si è aggiudicato il Miglior Film Internazionale, la nottata ha riservato diversi riconoscimenti interessanti. Alcuni dei titoli premiati sono già disponibili, o in arrivo prossimamente, Su Sky e Now. Ecco tutte le informazioni.

I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky e Now

Anche quest’anno, la Notte degli Oscar si è confermata uno degli eventi cinematografici più seguiti al mondo, capace di canalizzare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Per chi non avesse vinto alcune delle pellicole candidate e vincitrici – oppure desidera semplicemente riguardarle – il catalogo di Sky e Now offre già alcuni titoli premiati dall’Accademy, mentre altri arriveranno prossimamente.

È possibile infatti vedere I Peccatori, pellicola vincitrice di 4 premi Oscar: Miglior Attore Protagonista a Michael B. Jordan, Miglior Sceneggiatura Originale a Ryan Coogler, Miglior Colonna Sonora e Miglior Fotografia. Questa sera, inoltre, andrà in onda su Sky Cinema Stories alle 23:05.

Ma è possibile vedere su Sky Primafila anche Una battaglia dopo l’altra, la pellicola che si è aggiudicata sei statuette, tra cui Miglior Film,Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Non Originale a Paul Thomas Anderson, Miglior Attore Non Protagonista a Sean Penn, Miglior Montaggio e Miglior Casting.

Sempre su Sky Primafila è disponibile anche Weapons, pellicola scritta e diretto da Zach Cregger, grazie a cui Amy Madigan ha conquistato l’Oscar per Miglior Attrice Non Protagonista. Invece, dal 23 marzo su Sky Primafila, arriva Hamnet – nel nome del figlio, il film di Chloé Zhao che ha valso l’Oscar per Miglior Attrice Protagonista a Jessie Buckley.

Infine, su Sky Cinema e NOW, arriva a maggio Sentimental Value, il film di Joachim Trier vincitore dell’Oscar nella categoria Miglior film Internazionale.