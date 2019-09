Ci avviciniamo alla fine dell’anno e come ogni volta sarà tempo di bilanci anche per l’ambiente cinematografico, con questo 2019 che ha sancito il record d’incassi assoluto quale titolo più redditizio di sempre per Avengers: Endgame. Per l’occasione abbiamo deciso di dare un’occhiata al passato e ossia a dodici mesi fa, scoprendo per voi quali sono stati i film che hanno ottenuto maggior riscontro ai botteghini italiani nel corso del 2018, tra sequel, remake e inaspettate sorprese. L’elenco parte dalla cima e arriva al fondo, proponendo i primi dieci della classifica.

I film con maggiori incassi in Italia nel 2018

1 – Bohemian Rhapsody

La vita di Freddie Mercury, voce unica e indimenticabile front-man dei Queen, rivive in questo biopic diretto da Bryan Singer che ripercorre alcune fasi salienti della sua carriera, troncata troppo presto dalla tragica malattia e successiva scomparsa.

Rami Malek, vincitore dell’Oscar come miglior attore protagonista, è il mattatore assoluto di un film forse imperfetto, con scelte di montaggio non sempre convincenti, ma capace di conquistare il grande pubblico soprattutto grazie alla potenza e al fascino di canzoni immortali entrate nella leggenda della musica.

2 – Avengers: Infinity War

Il primo capitolo del dittico finale che ha chiuso una fase fondamentale dell’universo supereroistico di casa Marvel è anche migliore del successore Avengers: Endgame (2019), record assoluto d’incassi di quest’anno e della storia. Dramma, ironia e azione convivono magnificamente in questo spettacolone a prova di grandi e piccini dove tutti i più amati supereroi si ritrovano per quello che sarà l’inizio della loro ultima battaglia.

Thor, i Guardiani della Galassia, Iron Man, Captain America, Hulk, la Vedova Nera e gli altri personaggi che il pubblico ha seguito con continuità fin dal 2008, “anno d’origine” del relativo universo, sono alle prese con il potente Thanos, il nemico più pericoloso mai affrontato dal team, qui unito al gran completo per la prima volta.

3 – Cinquanta sfumature di rosso

Dopo essersi sposati Christian e Ana abbracciano una vita coniugale piena di lussuria. Ma mentre entra sempre più nel ruolo della signora Grey e si rilassa nella nuova stabilità familiare, la ragazza è costretta ad affrontare insidie che potrebbero mettere a rischio l’auspicato lieto fine.

Il terzo e ultimo capitolo della saga tratta dai romanzi best-seller di E. L. James non si distacca dal basso livello qualitativo dei predecessori, ma il pubblico, soprattutto femminile, ha nuovamente apprezzato in massa questa love-story pervasa da erotismo soft a sfondo sadomaso.

4 – Animali fantastici – I crimini di Grindelwald

Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald inerenti la creazione di una razza di maghi dal sangue puro che possano dominare sul mondo umano, Albus Dumbledore arruola il suo ex studente Newt Scamander. Il ragazzo accetta, ignaro dei pericoli ai quali si troverà davanti.

Secondo capitolo della saga spin-off di Harry Potter, questo sequel garantisce uno spettacolo fantasy sano e divertente, potendo contare sugli ottimi effetti speciali e sulle partecipazioni di un cast di lusso comprendente, oltre al protagonista Eddie Redmayne, interpreti del calibro di Jude Law e Johnny Depp. Per un film che ha conquistato grandi e piccini.

5 – Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

Dracula e i suoi amici prendono parte ad una vacanza di famiglia organizzata da Mavis. Il simpatico vampiro si innamora della misteriosa capitana della nave, Ericka, e questa volta è la figlia a doversi prendersi cura di lui ed evitare guai. Guai destinati ad arrivare visto che la donna altri non è che una discendente di Abraham Van Helsing, l’antica nemesi di Dracula e delle altre creature mostruose.

Il terzo capitolo della popolare saga animata a sfondo horror, capace di reinventare con simpatia e originalità i “mostri classici”, garantisce ancora divertimento e citazionismo a palate in un prodotto destinato in primis ai bambini ma capace di coinvolgere anche il pubblico più adulto e smaliziato.

6 – Gli incredibili 2

I membri della famiglia Parr hanno ormai accettato di farsi chiamare supereroi, ma questa speciale condizione è ancora illegale. Il miliardario Winston Deavor, grande fan del gruppo, decide di promuoverli e di rendere Helen la front-woman del team. Nel frattempo Mr. Incredibile si occupa di crescere i figli Flash, Violetta e il piccolo Jack Jack.

A quattordici anni dal primo, osannato, capitolo, la famiglia Incredibile torna al cinema e conquista nuovamente il botteghino, con un sequel che ha messo d’accordo critica e pubblico capace di unire ad un sano spettacolo d’animazione a tema piacevoli dose di ironia e spunti di riflessione sulle famiglie nell’era contemporanea.

7 – Jurassic World: Il regno distrutto

Il Jurassic World è ormai abbandonato da tre anni, in seguito agli eventi del precedente film. Quando il vulcano dell’isola si risveglia, Owen e Claire decidono di portare in salvo gli esemplari ancora in vita, finendo per scoprire un piano che potrebbe cambiare per sempre il mondo intero.

La saga di Jurassic Park è sempre sinonimo di grandi incassi al botteghino, e così è stato anche per l’ultimo capitolo, il quinto, susseguente il già controverso Jurassic World (2015). Effetti speciali di prima qualità, la regia dark del subentrante Juan Antonio Bayona e il ritorno nel cast di Jeff Goldblum, seppur con un minutaggio breve, sopperiscono a una sceneggiatura non priva di forzature.

8 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

Ad oltre vent’anni dal film originale, uscito nel 1995, il franchise di Jumanji torna al cinema con un radicale cambio d’ambientazione: per parlare alle nuove generazioni infatti ormai i giochi da tavolo sono “sorpassati” e si è deciso di sviluppare la trama fantastica in un contesto da videogioco online.

Una scelta che non cambia però le dinamiche classiche della vicenda, con i personaggi alle prese con incredibili e pericolose avventure aventi luogo nella giungla. Il cast d’eccezione, capitanato da Dwayne Johnson e Jack Black, ha giocato sicuramente un ruolo importante nell’attirare il grande pubblico in sala.

9 – Il ritorno di Mary Poppins

I piccoli Mary e Jane Banks sono ormai cresciuti, con il primo che ha avuto tre figli e vive con la governante Elly a Cherry Tree Lane. In seguito ad una dolorosa perdita nella vita del bambino di un tempo fa così ritorno la tata Mary Poppins, pronta ancora una volta a portare quel pizzico di magia nella quotidianità della famiglia.

Rispolverare un classico tra i classici mantenendo fede all’originale: Rob Marshall realizza una sorta di sequel / remake che può contare sull’elegante regia e sulla strepitosa performance della protagonista Emily Blunt, capace (e non era certo un’impresa semplice) di non far rimpiangere troppo l’indimenticabile Mary di Julie Andrews.

10 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

La giovane Clara ha ricevuto in regalo un dono dalla madre scomparsa anni prima, ma necessita di una chiave per aprirlo. La ricerca dell’oggetto la trasporta in un mondo misterioso dove ella stessa si rivelerà determinante per riportare la pace in un regno in preda al conflitto.

Adattamento cinematografico del racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann e del balletto Lo schiaccianoci di Čajkovskij, questo film prodotto da Walt Disney, pur non privo di sbavature, si rivela una piacevole fiaba tra antico e moderno, con ottimi effetti speciali e le interpretazioni di un cast delle grandi occasioni comprendente Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e la giovane, protagonista, Mackenzie Foy.