I Fatti Vostri torna su Rai2: conduttori, quando in tv e novità

Da
Chiara Di Tommaso
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I fatti vostri

Tona ‘I Fatti vostri’ con tante novità, a partire da un nuovo gioco e rubriche sempre più coinvolgenti. Scopriamo insieme chi sono i conduttori, quando andrà in onda in tv e cosa cambia in questa nuova edizione.

I Fatti vostri: torna la coppia formata da Anna Falchi e Flavio Montrucchio

Saranno Anna Falchi e Flavio Montrucchio a condurre la nuova stagione de ‘I Fatti vostri’. Confermata la coppia che ha mostrato affinità e che farà compagnia agli italiani ogni mattina dal lunedì al venerdì. La prima puntata è prevista per martedì 13 ottobre 2026 alle 11.10 su Rai 2.

Non mancheranno le storie, sia quelle di persone comuni che di volti noti, che racconteranno aneddoti e curiosità sulla loro vita. Il tutto intervallato da momenti di intrattenimento e spettacolo con aspiranti cantanti, imitatori in prova e ballerini che si esibiranno nella grande Piazza de “I Fatti Vostri”. Spazio verrà dato anche alle tradizioni regionali, a partire dai prodotti enogastronomici per far scoprire al pubblico usanze e sapori del nostro paese spesso non valorizzate. Tra le rubriche ci sarà quella dedicata al benessere, al lifestyle e alla cura della bellezza che proporrà soluzioni “fatte in casa” e novità di tendenza.

Tutte le novità della nuova edizione

I Fatti vostri‘ tornano con diverse novità come una nuova rubrica e un nuovo gioco che coinvolgerà direttamente il pubblico da casa. Come anticipato sui profili social Rai da Flavio Montrucchio il gioco si chiamerà ‘Che sagoma’ e si dovrà indovinare l’identità di un personaggio famoso solo appunto dalla sua sagoma.

Attualità, cultura e intrattenimento con la possibilità anche di vincere dei premi. Tra le conferme più attese invece de ‘I Fatti vostri’, l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox. A dare ritmo alla piazza sarà, come sempre, la musica, rigorosamente dal vivo, dell’orchestra diretta da Stefano Palatresi.

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Chiara Di Tommaso
Giornalista professionista con oltre 15 anni di esperienza. Analizza l’evoluzione della TV e dello spettacolo con un focus particolare sui nuovi social e sulle novità introdotte dell'AI nel settore. Come video giornalista e content creator, racconta il cambiamento del panorama audiovisivo attraverso formati multimediali e linguaggi digitali.