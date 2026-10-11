I Fatti Vostri torna su Rai2: conduttori, quando in tv e novità

Tona ‘I Fatti vostri’ con tante novità, a partire da un nuovo gioco e rubriche sempre più coinvolgenti. Scopriamo insieme chi sono i conduttori, quando andrà in onda in tv e cosa cambia in questa nuova edizione.

I Fatti vostri: torna la coppia formata da Anna Falchi e Flavio Montrucchio

Saranno Anna Falchi e Flavio Montrucchio a condurre la nuova stagione de ‘I Fatti vostri’. Confermata la coppia che ha mostrato affinità e che farà compagnia agli italiani ogni mattina dal lunedì al venerdì. La prima puntata è prevista per martedì 13 ottobre 2026 alle 11.10 su Rai 2.

Non mancheranno le storie, sia quelle di persone comuni che di volti noti, che racconteranno aneddoti e curiosità sulla loro vita. Il tutto intervallato da momenti di intrattenimento e spettacolo con aspiranti cantanti, imitatori in prova e ballerini che si esibiranno nella grande Piazza de “I Fatti Vostri”. Spazio verrà dato anche alle tradizioni regionali, a partire dai prodotti enogastronomici per far scoprire al pubblico usanze e sapori del nostro paese spesso non valorizzate. Tra le rubriche ci sarà quella dedicata al benessere, al lifestyle e alla cura della bellezza che proporrà soluzioni “fatte in casa” e novità di tendenza.

Tutte le novità della nuova edizione

‘I Fatti vostri‘ tornano con diverse novità come una nuova rubrica e un nuovo gioco che coinvolgerà direttamente il pubblico da casa. Come anticipato sui profili social Rai da Flavio Montrucchio il gioco si chiamerà ‘Che sagoma’ e si dovrà indovinare l’identità di un personaggio famoso solo appunto dalla sua sagoma.

In esclusiva il 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼 de 𝗜 𝗙𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗩𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 💥 Ecco qualche anticipazione 👇#IFattiVostri, con 𝗙𝗹𝗮𝘃𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼 e 𝗔𝗻𝗻𝗮 𝗙𝗮𝗹𝗰𝗵𝗶, torna martedì alle 11.10 su #Rai2 e #RaiPlay 👉 https://t.co/o6qBLDAK3j 📺 pic.twitter.com/MWoas5xheW — Rai2 (@RaiDue) October 8, 2026

Attualità, cultura e intrattenimento con la possibilità anche di vincere dei premi. Tra le conferme più attese invece de ‘I Fatti vostri’, l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox. A dare ritmo alla piazza sarà, come sempre, la musica, rigorosamente dal vivo, dell’orchestra diretta da Stefano Palatresi.