Siamo da pochi giorni entrati nel 2020 e Rai2 ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con un bello scivolone. Durante la puntata odierna de I Fatti Vostri, infatti, è stata trasmessa per errore nella seconda parte del programma una vecchia puntata andata in onda il 30 dicembre 2019. Stupore da parte del pubblico, ma cosa è successo davvero?

Rai2 comincia il 2020 con il primo grande errore televisivo. Durante la puntata odierna de I Fatti Vostri, il popolare programma condotto da Giancarlo Magalli e Roberta Morise, è stata trasmessa la replica di una parte della puntata del 30 dicembre 2019.

Una svista quella della seconda rete di Stato che però non è passata inosservata al pubblico che sui social si è scagliato contro mamma Rai. Ma cosa è successo davvero? Dopo la prima parte del programma con le rubriche di Roberta Morise e l’angolo storico affidato ad Umberto Broccoli, la puntata è proseguita con il consueto appuntamento delle storie raccontate in “piazza”. Dopo la pausa pubblicitaria si torna in “Piazza” ma qualcosa non quadra: tutto il cast presenta un outfit completamente diverso, Magalli ha un gilet rosso, mentre Roberta Morise ha deciso di cambiare acconciatura passando dai capelli sciolti a raccolti.

Subito è apparso chiaro che si trattasse di un errore visto che l’Oroscopo di Paolo Fox, uno dei momenti più seguiti del programma, vedeva il noto astrologo parlare dell’arrivo del nuovo anno con le previsioni per il 2020. Rai2 ha mandato in onda la replica del 30 dicembre 2019, ma la svista non è passata inosservata al pubblico che sui social ha attaccato la rete di Stato con vari post tra cui spicca quello di un utente che ha precisato: “io pago il canone”.

Un errore che Rai2 non doveva assolutamente commettere e che sicuramente non sarà stato gradito da Michele Guardì, il regista e l’anima del programma, che al momento non si è espresso in merito alla svista. Va precisato che il programma di Michele Guardì è in replica da diversi giorni proprio per consentire a tutto il cast di godersi le festività natalizie.