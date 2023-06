Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, hanno tenuto banco al Grande Fratello Vip 7 mantenendo vivo il riscontro del pubblico, anche attraverso il tira e molla che ha caratterizzato il loro rapporto. I due fidanzatini infatti, alternavano momenti di coccole e passione ad altri di liti furibonde e feroci con annesso parolacce e volgarità che non stiamo qui a ripetervi. Pare che ora vivano una crisi profonda, confermata dalla stessa Fiordelisi. Ma scopriamo qualche dettaglio in più su questa storia che ha appassionato il pubblico.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al capolinea? Aria di crisi per la coppia del GF Vip7

Vi ricordiamo, che proprio Donnamaria a causa dei suoi atteggiamenti sopra le righe e del suo continuo turpiloquio di cui era vittima anche la fidanzata Antonella Fioredelisi, è stato espulso dal reality. Insomma, il carattere turbolento di entrambi non ha certo giovato al loro rapporto, acuito soprattutto dall’esposizione mediatica H24 al Grande Fratello Vip 7. Ora pare giunta una crisi, che conferma la stessa Fiordelisi.

È l’influencer campana, che rompe il silenzio sulla presunta crisi con Edoardo Donnamaria ammettendo che non è proprio un periodo felice per la coppia. Le ultime parole di Antonella, fanno supporre che la crisi ci sia e sia vera e profonda. Attraverso il suo profilo Instagram infatti fa sapere:

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

Insomma, non c’è pace per questi due ragazzi che dal mio punto di vista, provano un’attrazione unica, l’una verso l’altro, ma non sanno comunicare. Fatto sta, che la Fiordelisi con le sue ultime parole “Non è dipeso da me” ammette la crisi con il fidanzato Edoardo e che la loro storia non naviga in acque tranquille.

Sarà veramente la fine? Non dimentichiamo che Donnamaria, appena uscito dalla Casa del reality disse di voler sposare questa ragazza e che l’amava più di sé stesso. È forse vero, allora che – a volte – l’amore non basta? Staremo a vedere. Del resto anche gli “Oriele”, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sembravano spacciati, e invece sono tornati assieme, finendo sulla copertina del settimanale Chi.