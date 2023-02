In questa edizione del Festival di Sanremo i Coma_Cose hanno portato il brano “L’addio”. Un pezzo che fa riflettere e che li ha fatti svettare al sesto posto in classifica. Sul web Fausto e California hanno ricevuto moltissimi consensi e la loro performance ha entusiasmato il pubblico.

i Coma Cose annunciano il matrimonio in sala stampa a Sanremo 2023

Oggi Fausto e California si sono presentati in sala stampa e inaspettatamente hanno annunciato che a breve si sposeranno. California è apparsa raggiante e in un video ha anche mostrato l’anello che Fausto le ha regalato: “Chi l’avrebbe mai detto? Abbiamo deciso di sposarci. Ebbene sì, stavamo parlando di matrimonio e ho proposto a Fausto: “Perché non ci sposiamo davvero?” e così eccoci qui. Lo abbiamo deciso mentre eravamo a Milano, prima di venire a Sanremo”.

Ancora top secret la data anche se Fausto dice: “Non sappiamo ancora quando ci sposeremo. Dobbiamo capire ancora gli impegni che avremo nei prossimi mesi”.

E sulla location il cantante dice: “Di solito non ci si sposa nella città di origine della sposa?”. In questo caso, le nozze dovrebbero essere celebrate a Pordenone. I due artisti hanno vissuto un momento di crisi nel rapporto ma California ha spiegato che la lontananza è stata necessaria per far chiarezza sui loro sentimenti: “A volte capita che non si comunichino bene i sentimenti. Noi ci siamo riavvicinati perché ci mancavamo. La lontananza serve anche a trovare il proprio io e senza di lei non si capisce quanto è bello riavvicinarsi”.

A chi gli fa notare che al prossimo Festival di Sanremo potrebbero essere in tre, California e Fausto si guardano e lei esclama: “E chi lo sa. Tutto può succedere”. Che ci sia anche una cicogna in arrivo?