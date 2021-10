Si è conclusa ieri con l’ultima avvincente puntata la terza stagione della serie regina degli ascolti I Bastardi di Pizzofalcone. In onda su Rai1, il gran finale di stagione della fiction, che racconta le indagini dell’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ha incollato alla tv ben 4.461.000 spettatori con uno share del 21%. La domanda che ora tutti si pongono è: I Bastardi di Pizzofalcone 4, ci sarà?

I Bastardi di Pizzofalcone 4, ci sarà? Ecco cosa sappiamo sulla quarta serie

Dopo il grande successo della terza stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, i telespettatori di Raiuno si chiedono se ci sarà una quarta serie e quando andrà in onda. Gli ottimi ascolti che accompagnano fin dalla prima puntata della prima stagione all’ultima della terza, andata in onda ieri sera in prima serata su Rai1, fanno ben sperare in un possibile ritorno de I Bastardi di Pizzofalcone con una quarta serie. Al momento non c’è stata nessuna notizia ufficiale su una possibile nuova stagione della serie tratta dai romanzi del giornalista e scrittore Maurizio de Giovanni.

Le parole di Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo sulla quarta stagione

A parlare però della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone sono stati nei giorni scorsi due dei protagonisti: Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo. I due attori hanno detto chiaramente che la casa di produzione Clemart è già a lavoro con Rai Fiction per pianificare le riprese al più presto. In un’intervista a Fanpage.it, Massimiliano Gallo ha dichiarato: “La produzione sta lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono tutti a lavoro”.

Anche Alessandro Gassman ha confermato a Telesette il ritorno della serie: “Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l’ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone”.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 e i libri di Maurizio De Giovanni

Come tutti ben sappiamo, la fiction I Bastardi di Pizzofalcone è ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. La quasi certezza che la quarta serie si farà è dovuta anche al fatto che c’è tanto materiale ancora da raccontare, considerato che lo stesso scrittore sta proseguendo con nuove pubblicazioni. L’ultima pubblicazione de I Bastardi di Pizzofalcone è “Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone”.