I Bastardi di Pizzofalcone 3 tornano questa sera, lunedì 20 settembre, alle 21:25, su Rai1, aprendo così la nuova stagione delle serie in tv. La nuova stagione vede molte più scene d’azione e non mancheranno cambi repentini nelle vite dei protagonisti. Per quanto riguarda l’Auditel, sarà scontro con il GfVip 6 di Alfonso Signorini su Canale5.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, stasera su Rai 1. Le anticipazioni sui primi episodi

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, serie televisiva tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, vede come protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono e l’intera squadra di Pizzofalcone.

La prima puntata riparte esattamente da dove si era conclusa la seconda stagione, ovvero l’esplosione del ristorante di Letizia con all’interno tutti i protagonisti. Il fil rouge dell’intera stagione de I Bastardi di Pizzofalcone 3 sarà la risoluzione di questo caso ma non mancheranno altri casi minori che terranno la squadra impegnata in giro per la città di Napoli. I primi due episodi della nuova stagione si intitolano Fuochi e Vuoto (in onda lunedì 27 settembre) per la regia di Monica Vullo che ha dato un taglio action ma sensibile.

Inizialmente, la squadra di Lojacono non potrà indagare sull’esplosione eppure l’ispettore troverà il modo per capirne un pò di più. Insieme alla squadra e alla PM Laura Piras, interpretata da Carolina Crescentini, verranno alla luce molte verità.

L’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) dovrà, poi, capire il suo rapporto con le donne presenti nella sua vita e magari compiere una scelta definitiva.

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 3 tra conferme e new entry

Il cast, per completezza di informazione, è formato da Tosca D’Aquino, Simona Tabasco, Gioia Spaziano, Serena Iansiti, Antonio Folletto, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato e Matteo Martari. A loro si aggiunge Maria Vera Ratti, che veste i panni di Elsa Martini. Il set interamente napoletano vede luoghi suggestivi e racconta di una Napoli moderna con i suoi pregi e i suoi difetti.

Le storie dei personaggi di tutto il cast avranno un’analisi introspettiva maggiore. Ognuno avrà lo spazio e il modo per essere apprezzato ancor di più dal pubblico che ha, dall’inizio della prima stagione, apprezzato il lavoro svolto finora. L’attesa è tanta, alta e non resta che guardare stasera come si evolverà la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone.

Il trailer de’ “I bastardi di Pizzofalcone 3”