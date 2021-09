I Bastardi di Pizzofalcone 3, la nuova stagione della fortunatissima serie tv targata Rai è pronta a sbarcare su Rai 1. Ritroveremo nuovamente l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), insieme al suo gruppo del Commissariato di Pizzofalcone, affrontare nuove avvincenti avventure ambientate in una Napoli dei giorni nostri. Ma vediamo quando andranno in onda i nuovi episodi della fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3: cast, trama e trailer.

La terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone riparte da dove eravamo rimasti con l’ultima puntata della seconda stagione dal finale decisamente esplosivo. Tutti ricordiamo l’ultima scena della seconda stagione, quando il gruppo di polizia del Commissariato di Pizzofalcone si era dato appuntamento per un pranzo in un ristorante di Napoli. Ad un certo punto un forte boato causato dall’esplosione avvenuta all’interno del ristorante lascia sbalorditi il pubblico a casa.

Ma come sono andate le cose? Chi ha posizionato l’esplosivo all’interno del ristorante? Gli agenti del Commissariato di Pizzofalcone sono tutti vivi? Queste le domande che il pubblico da casa si è chiesto in questo periodo. Domande alle quali troveremo risposta soltanto negli episodi della terza serie.

Quando in tv la terza stagione de I Bastardi

La nuova stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone partirà lunedì 20 settembre 2021 su Rai 1 alle ore 21.20 circa. Le puntate della terza stagione saranno 12, ognuna della durata di circa 50 minuti.

Rai 1 le manda in onda due alla volta, per un totale di 6 prime serate. l’Ultima puntata della terza stagione dovrebbe andare in onda l’1 novembre 2021. La nova serie sarà visibile anche in streaming sia durante la diretta televisiva che dopo la messa in onda della puntata su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

I Bastardi di Pizzofalcone 3, nuovo regista: ecco di chi tratta

La terza stagione della fiction Rai I Bastardi di Pizzofalcone sarà diretta dalla regista Monica Vullo, che prende le redini della serie dopo Carlo Carlei (prima stagione) ed Alessandro D’Alatri (seconda stagione). La Vullo ha già diretto in passato altre fiction di successo come: Distretto di Polizia, Don Matteo, Il paradiso delle signore, Un Passo dal Cielo ed Oltre la soglia.

La serie è stata scritta da Dido Castelli (Provaci ancora Prof!), Graziano Diana (Carla), Francesca Panzarella (Il Commissario Manara), Salvatore Basile (Il Commissario Ricciardi), Angelo Petrella, Paolo Terracciano e Maurizio De Giovanni, dai cui libri (editi da Einaudi) è tratta la serie tv. I Bastardi di Pizzofalcone 3 è una coproduzione Rai Fiction-Clemart, prodotta da Gabriella Buontempo e Massimo Martino.

Il cast della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone

Il cast de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è stato confermato per intero, ritroveremo quindi ancora una volta i protagonisti delle passate edizioni, con anche dei nuovi ingressi.

Alessandro Gassmann è Giuseppe Lojacono: arrivato a Napoli come nuovo ispettore di Pizzofalcone. Ormai si è ambientato e con la sua voglia di giustizia non solo è riuscito a ripulire il suo nome dell’accusa di aver passato informazioni alla mafia, ma anche a far tenere aperto il Commissariato di Pizzofalcone, che rischiava la chiusura. Nella nuova stagione della serie tv, insieme ai suoi colleghi, dovrà fare i conti con le conseguenze dell’esplosione, alcune conseguenze di carattere anche emotivo.

Carolina Crescentini è Laura Piras: la Pm della città, sempre dedita al lavoro, una valida alleata dei Bastardi e soprattutto dell’Ispettore Lojacono, con cui ha intrapreso una relazione sentimentale.

Massimiliano Gallo è Luigi Palma: il vicequestore del Commissariato ha ormai capito come lavora la squadra e ne è diventato una colonna fondamentale. Anche grazie alla tenera amicizia con Ottavia (Tosca D’Aquino), con cui ha legato sempre di più.

Tosca D’Aquino è Ottavia Calabrese: storico membro del Commissariato, era totalmente estranea ai fatti dei suoi ex colleghi. Donna leale e di grandi sentimenti, ha un figlio autistico Riccardino (Lorenzo D’Agata), cosa che le crea alcuni dissapori con il marito Gaetano (Arcangelo Iannace) e che l’avvicina a Palma.

Gianfelice Imparato è Giorgio Pisanelli: altro membro storico del Commissariato estraneo ai fatti dei suoi ex colleghi, si avvicina alla pensione. Nelle precedenti stagioni si occupa della morte di alcuni anziani del quartiere, tra cui sua moglie, che non sarebbero di morte naturale ma uccisi da un serial killer “pietoso”. E’ affetto da un carcinoma alla prostata per cui deve farsi operare nel finale della seconda serie.

Marco Aragona è Antonio Folletto: giovane agente scelto, proveniente da una ricca famiglia partenopea ma con poca educazione, ha sempre dimostrato di voler farsi valere di fronte ai colleghi e diventando un valido poliziotto.

Simona Tabasco è Alessandra “Alex” Di Nardo: esperta di armi, la sua storia s’intreccia con quella del Commissario della Polizia Scientifica Rosaria Martone (Serena Iansiti), con cui inizia una relazione, scontrandosi con il padre Adolfo (Mariano Rigillo) che non accetta la sua omosessualità.

Gennaro Silvestro è Francesco Romano: l’assistente capo che nella seconda stagione, trova una bambina abbandonata in un cassonetto e decide di adottarla. Per farlo, però, deve tornare con sua moglie Giorgia (Miriam Candurro).

Maria Vera Ratti é Elsa Martini: un nuovo ingresso nella squadra, è un commissario appena prosciolto da un processo per la morte di un pedofilo. È stata dichiarata innocente, ma i dubbi sulla vicenda non si sono spenti.

Il cast si compone anche di: Luigi Petrucci (il questore Rosario Ardito), Riccardo Zinna (il vice questore Di Vincenzo), Imma Piro (Dora, madre di Alex), Alessia Lamoglia (Marinella, figlia di Lojacono), Giovanni Esposito (Frate Leonardo, amico di Pisanelli) e Matteo Martari (il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia Diego Buffaldi).

Il trailer della serie tv

Bastardi fuori e dentro un cuore tenero.#IBastardiDiPizzofalcone3 dal 20 settembre su Rai 1. pic.twitter.com/pjvRVR87wD — Cinguetterai (@Cinguetterai) August 24, 2021

Di seguito il momento dell’esplosione e alcune scene della nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone