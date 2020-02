Una ragazza irrequieta con degli strani superpoteri: questa è la storia di Sydney, protagonista di I am not okay with this. La nuova serie tv, tratta da un fumetto, debutta su Netflix il 26 febbraio 2020 con la prima stagione. Sette episodi da circa mezz’ora l’uno, da guardare tutti d’un fiato. Creta e diretta da Jonathan Entwistle, lo stesso ideatore di The End Of the F***ing World (disponibile sempre su Netflix), I am not okay with this è stata scritta insieme a Christy Hall e si propone di un prodotto originale, umoristico e interessante. Potrebbe diventare il prossimo binge watching di cui non potremo fare a meno?

I am not okay with this: la trama della serie Tv Netflix

Sydney ha 15 anni e un grave lutto alle spalle: suo padre è morto e il resto della famiglia cerca di andare avanti come meglio può. Vive con la mamma e il fratello più piccolo, ma ogni giorno ha a che fare con problemi comportamentali tipici dell’adolescenza. Proprio per questa sua situazione, Sydney non è di certo la ragazza più popolare della scuola: infatti è molto introversa, scontrosa e si pone mille domande su se stessa. La sua unica amica è Dina, mentre Stanley è un ragazzo che la corteggia contro la sua volontà; ironicamente sarà lui il custode di un segreto che la tormenta.

Sydney ha infatti scoperto di non essere un’adolescente comune, ma di possedere dei poteri speciali che si attivano nel momento in cui si sente in pericolo. Più lei si trova in difficoltà, più il suo dono si espande, generando intorno a lei dei disastri enormi.

I am not okay with this: cast e personaggi

Nel cast della serie Netflix c’è Sophia Lillis, giovane attrice esordiente che abbiamo visto un po’ ovunque: da It (nei panni della giovane Beverly Marsh) a Sharp Pbjects, dove ha ricoperto il ruolo di Camille da ragazzina. In I am not ok with this interpreta la protagonista, Sydney. Sofia Bryan è Dina, amica della protagonista; Wyatt Oleff interpreta Stanley Barber, il ragazzo della porta accanto che s’innamora di Sydney e diventa il suo miglior confidente.

Completano il cast Kathleen Rose Perkins nel ruolo della mamma di Sydney, Maggie; infine Aidan Wojtak-Hissong interpreta il fratellino Liam.