I Am Celine Dion, “Io sono Celine Dion“, il documentario della superlativa artistica canadese, è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming di Prime Video. Una confessione intensa e sincera in cui l’artista ha raccontato la sua vita, ma anche la malattia che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene.

Io sono: Celine Dion, il documentario di Prime Video è una lettera d’amore ai fan

E’ disponibile dal 25 giugno 2024 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il documentario-confessione di Celine Dion dal titolo “Io Sono Celine Dion – I Am Celine Dion” diretto da Irene Taylor, regista candidata ai Premi Oscar nel 2009 per “The Final Inch”. Il documentario racconta la vita dell’artista canadese che ha iniziato a cantare a soli 13 anni vendendo la cifra record di 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Una carriera straordinaria quella di Celine, la cui voce ci fa sognare sulle note di successi senza tempo come “Because you loved me”, “All By Myself”, “A New Day Has Come” fino all’indimenticabile “My Heart Will Go On”, colonna sonora del film Titanic. Un lungo viaggio alla scoperta della sua carriera passando per il suo guardaroba di abiti haute couture fino ai concerti sold out in giro per il mondo. Poi lo stop forzato per motivi di salute e la cancellazione della sua residency show a Las Vegas e del suo Courage Tour.

Celine Dion e la malattia: il racconto nel documentario “I Am – Io Sono”

E’ il 2021 quando Celine annuncia al mondo intero di soffrire di una malattia: la sindrome della persona rigida, una malattia degenerativa che si manifesta tipicamente con rigidità muscolare ed episodi di violenti spasmi muscolari a livello di tronco e arti.

«Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all’imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi» ha detto la cantante che in questi 3 anni di silenzio ha sentito più di ogni casa la mancanza del suo pubblico, dei suoi fan. «Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi».

Io sono: Celine Dion è il ritratto di un’Artista unica nel suo genere

Il documentario “I Am Celine Dion – Io Sono Celine Dion” è stato realizzato durante questi lunghi 3 anni di stop forzato con la regista Irene Taylor rimasta colpita dal coraggio e dalla determinazione della cantante nonostante le sofferenze della malattia. «Durante le riprese, Céline ha sempre trovato il modo di andare avanti, sostenuta dalla sua famiglia e dai suoi fan» ha detto la regista confessando – «anche nei momenti di maggiore difficoltà, ha dimostrato una forza straordinaria. Il suo viaggio è un esempio di come affrontare le avversità con grazia e determinazione».

Io sono: Celine Dion è il ritratto di un’Artista unica nel suo genere; una donna forte e determinata pronta a tutto pur di tornare a riabbracciare i suoi fan a cui dedica questo documentario che sembra una lettera d’amore indirizzata proprio al suo pubblico che non l’ha mai abbandonata. La malattia c’è e ha rivoluzionato la vita della diva canadese, ma Celine non ha voglia di arrendersi e nel film confessa: «ho sempre un piano B. Mi vedo ancora ballare e cantare. ballare e cantare. Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi fermerò. Non mi fermerò».

Io Sono Celine Dion – I Am Celine Dion: video e trailer su Prime Video