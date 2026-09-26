L’autunno è arrivato e, in questa stagione, sono numerosi i titoli a tema presenti sulle varie piattaforme. Da i grandi classici sentimentali come C’è posta per te, passando per le commedie per famiglie come Casper, fino a titoli più recenti ideali per il periodo di Halloween, tra cui Nosferatu, la scelta è decisamente amplia. Di seguito, vi consigliamo dieci titoli da guardare quest’autunno.

I 10 film da vedere sulle piattaforme perfetti per l’Autunno 2026

Sono numerosi i titoli perfetti da guardare in questa stagione e immergersi nel mood autunnale. Tra quelli che elenchiamo c’è Amori & Incantesimi, dramedy dalle atmosfere magiche del 1998 con Sandra Bullock e Nicole Kidman disponibile sia su Netflix che Disney+. Sempre su Netflix c’è ampia scelta nel catalogo horror. Noi vi consigliamo Nosferatu di Robert Eggers, rivisitazione più moderna della storia di Dracula. Con Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp e Nicholas Hoult. Il film segue una storia gotica ambientata nell’Europa del XIX secolo, tra atmosfere cupe, castelli inquietanti e la presenza del vampiro Conte Orlok.

Sempre su Netflix c’è anche l’adattamento del 1994 di Piccole Donne. Una storia che resta un vero e proprio cult che segue le vicende delle sorelle March, alle prese con drammi personali, indipendenza e relazioni. Su Sky e Now invece è disponibile la più recente versione della storia, quella del 2019. Diretta da Greta Garwig, questa pellicola ha nel cast alcuni dei nomi più noti dello showbiz, tra cui Timothée Chalamet, Florence Pugh, Saoirse Ronan e Meryl Streep.

Su Prime Video invece abbiamo Autunno a New York, un altro film molto famoso degli anni 2000 con Richard Gere e Winona Ryder nel cast. La storia segue un dramma molto commovente ambientato nella città americana quasi completamente durante il periodo autunnale, con un foliage ricco di colori caldi tipici di questi mesi.

Su Disney+ invece spazio ai film cult dedicati ad Halloween. Tra i più noti, troviamo Hocus Pocus 1 e Hocus Pocus 2, il sequel uscito nel 2022, Casper, la celebre pellicola con il fantasma amichevole, e The Nightmare before Christmas, iconico titolo con il malinconico scheletro Jack Skeletron che scopre il Natale e se ne innamora.

Infine, su Sky e Now vi consigliamo C’è posta per te. In questa commedia romantica con Meg Ryan e Tom Hanks i due, senza saperlo, sono nemici nella vita reale, mentre online instaurano una intensa conoscenza.