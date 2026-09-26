Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 28 settembre al 2 ottobre? Al centro delle trame troviamo l’organizzazione delle nozze d’oro di Alfons e Hildegard, evento che si riveòerà tutt’altro che facile. Spazio anche alle rivalità tra Greta e Kilian: mentre la gara culinaria entrerà nel vivo, Fanny sarà assalita da mille dubbi riguardanti la sua imparzialità. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore al 2 ottobre

Le nozze d’oro tra Alfons e Hilòdegard sono sempre più vicine, e Yannik è impegnato nelle ultime prove in vista dell’esibizione con Michael. Quando si rende conto che la preparazione per l’evento non procede come aveva sperato, la Sonnbichler è costretta a trovare rapidamente una soluzione.

Nel frattempo ci sono nuovi inconvenienti: Werner decide infatti di non mettere più a disposizione della coppia il Salone Blu. Questa decisione coglie Hildegard e Alfons di sorpresa.

A tutto questo si aggiunge un altro contrattempo, quando il concierge si trova a dover decidere se rinunciare a un viaggio in moto (che aveva sognato a lungo) per rimanere accanto alla consorte.

News Tempesta d’amore (dal 28 settembre al 2 ottobre)

A Fritz non sfugge affatto il modo di comportarsi di Fanny, quando Kilian si trova nelle vicinanze. Preoccupato per l’infatuazione che la giovane prova per il ragazzo, prova a metterla in guardia sui problemi legati alla relazione con un uomo sposato. Lei però sembra non gradire affatto le interferenze del fratellastro nella sua vita privata.

Dopo lo scontro, Fanny prova a concentrarsi sulla sfida culinaria tra Kilian e Greta. Per i due chef arriva il momento di affrontarsi nella prima prova del concorso, e dopo aver realizzato il loro primo piatto attendono trepidanti il verdetto.

La rivalità tra Kilian e Greta mette sempre più sotto pressione lo chef, spinmgendolo a prendere una decisione discutibile pur di garantirsi un vantaggio sull’avversaria. Tutto questo finisce per spingere Fanny – ancora una volta – a interrogarsi sulla sua imparzialità.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane

Katja appare turbata quando scopre che Leo intende abbandonare sia il college che il calcio. Werner e Vincent provano a farle capire che il giovane deve sentirsi libero di intraprendere la propria strada.

Il progetto ferroviario che minbaccia il campo da golf del Furstenhof provoca reazioni opposte nei Saalfeld: Werner spera ancora di riuscire a fermarlo, mentre Christoph è molto più pessimista. Le notizie che porta Pachmeyer intanto, non sono certo buone e sembrano lasciare davvero poco spazio al blocco del progetto.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Mentre Katja è assente, Vincent prova a passare del tempo con Leo. All’inizio i suoi tentativi non vanno a buon fine, ma grazie a un’idea di Lale i due riescono a scoprire un interesse che li accomuna. Il veterinario finisce per convincersi di aver trovato il modo ideale per interagire con Leo, mentre Katja ha qualche perplessità sul suo atteggiamento fin troppo disteso. Una piccola faccenda domestica rivelerà chi dei due conosce meglio il ragazzo.

In difficoltà economiche, Yvonne si rivolge a Erik per chiedere aiuto, ma la reazione del marito la delude amaramente. Quando Fritz scopre i problemi della donna, decide di intervenire anche lui, facendole una proposta davvero generosa. Quest’ultimo appare ormai perfettamente integrato al Furstenhof, tanto che spera di vedere rinnovato il suo contratto. Quando Erik scpre che lui ha aiutato economicamente Yvonne, tra i due ansce un diverbio.

Nel frattempo prosegue la ricerca di una nuova location per le nozze d’oro di Hildegard e Alfons, e Michael sembra aver trovato il posto ideale. L’uomo deve però convincere Pachmeyer a fare un’eccezione, e il compito non è certo dei più facili.