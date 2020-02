Disponibile dal 21 febbraio Hunters, l’attesa serie Tv Amazon Original con protagonisti Al Pacino e Logan Lerman. I dieci episodi della prima stagione sono disponibili interamente su Prime Video. Creata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele (Scappa – Get Out, Noi) la storia segue un gruppo di cacciatori di nazisti a New York in un mix di action, tanta adrenalina e violenza.

Hunters su Prime Video: la trama della serie Tv

Ispirata a fatti realmente accaduti, Hunters è ambientata nella New York del 1977. Jonah Heidelbaum è un giovane ebreo intelligente e un po’ nerd, la cui vita viene sconvolta dall’omicidio di sua nonna, una sopravvissuta dell’Olocausto. Indignato, Jonah inizia una disperata ricerca della verità, non riuscendo ad ottenere i risultati sperati.

La sua strada però si incontra con quella di Meyer Offerman, un ricco ebreo, che lo inizia nel suo gruppo segreto. Meyer ha infatti scoperto che, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, molti ex funzionari nazisti di alto rango alla mercé di Adolf Hitler riuscirono a scappare, arrivando in America e stabilendosi a New York con l’intento di creare un Quarto Reich. Meyer decide di mettere su una squadra da lui denominata “I cacciatori” allo scopo di mettere la parola fine alle ingiustizie della storia.

Hunters: il cast e i personaggi della serie Tv Amazon

Nel cast della serie Tv, Al Pacino (Il Padrino, Scarface, Profumo di donna) nei panni di Meyer Offerman; Logan Lerman (Percy Jackson, Noi siamo infinito) interpreta Jonah Heidelbaum; Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy) è Millie Malone; Josh Radnor (How I Met Your Mother) nei panni di Lonny Flash; Kate Mulvany è Sister Harriet; Tiffany Boone (The Following) è Roxy Jones; Greg Austin è Travis Leich; Louis Ozawa Changchien (Predators, The Bourne Legacy) interpreta Joe Torrance; Carol Kane (Unbreakable Kimmy Schmidt) è Mindy Markowitz; Saul Rubinek è Murray Markowitz; Dylan Baker (The Good Wife) è Biff Simpson; e Lena Olin (Chocolat, La nona porta) interpreta un personaggio noto come il Colonello.