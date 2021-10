Finalmente è stato rilasciato del teaser trailer di House of the Dragon, spin off di Game of The Thrones (Trono di Spade). La nuova serie tv di Hbo ha già fatto impazzire il web. La serie tv arriva in contemporanea mondiale nel 2022. In Italia, sarà trasmessa da Sky in chiaro e in streaming su Now.

Arriva House of the Dragon ma Game of Thrones è nei cuori degli appassionati di serie tv

Dopo il down generale di tutti i principali social media, questa mattina è arrivata una bella notizia per gli appassionati de Il trono di Spade. In molti, però, già ammettono che House of the Dragon non potrà mai ricevere lo stesso calore riservato alle stagioni de Il Trono di Spade.

House of the Dragon, ecco la trama dello spin off de Il Trono di Spade

La trama di House of the Dragon vedrà il racconto di ciò che c’era prima di Daenerys Targaryen e Jon Snow. I loro genitori e le loro dinastie avranno un ruolo fondamentale per spiegare tanti meccanismi che hanno generato le rivalità, l’odio e i segreti tra le varie casate de Il Trono di Spade per come le abbiamo viste.

Ambientata 300 anni prima, House of the Dragon rispetterà quanto scritto da George R.R. Martin nel romanzo Fuoco e Sangue che descrive la Casa Targaryen da Aegon I il conquistatore ad Aegon III la rovina dei draghi.

Chi sono i nuovi personaggi di House of the Dragon

Tra i personaggi principali di House of the Dragon troveremo la Principessa Rhaenyra Targaryen (interpretata da Emma D’Arcy). La primogenita del Re Viserys, nata con tutto ciò che potrebbe desiderare, ma non è un uomo. Il fratello del re, il Principe Daemon Targaryen, interpretato da Matt Smith è un condottiero senza eguali, ovviamente è cavaliere di draghi.

Non manca un Lannister, Lord Corlys Velaryon o The Sea Snake (Steve Toussaint), Lord di Casa Velaryon, antica almeno quanto Casa Targaryen. È il più famoso avventuriero che abbia calcato i mari e ritiene che la sua sia la flotta più grande al mondo. Olivia Cooke, invece, è Alicent Hightower, figlia del Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower.

La donna più bella dei Sette Regni, è cresciuta nella cerchia chiamata Red Keep, più ristretta del re. Ad interpretare il padre, Ser Otto, c’è Rhys Ifans, leale servo del re. Vede nel fratello Daemon la più grande delusione e minaccia per il regno.