House of Gucci, il film che racconta la storia dell’omicidio di Maurizio Gucci sta per arrivare nelle sale cinematografiche. In uscita, infatti a novembre nelgli Stati Uniti, il film diretto da Ridley Scott, che vanta un cast stellare: da Lady Gaga ad Al Pacino, passando per Jered Leto, Jeremy Irons fino ad Adam Driver. È uscito oggi 30 luglio 2021 il trailer ufficiale e la prima foto di Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, accusata dell’omicidio.

«House of Gucci», attesissimo film di Ridley Scott, arriverà al cinema a novembre negli USA, a dicembre in Italia. Ecco il primo trailer e le foto ufficiali dei protagonisti, da Lady Gaga ad Adam Driver, da Al Pacino a Jared Leto.

House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott arriverà nelle sale cinematografiche il 24 novembre 2021 negli Stati Uniti, mentre nelle sale italiane arriverà il 16 dicembre.

La pellicola girata quasi interamente in Italia la scorsa primavera tra Roma, Valle d’Aosta, Como, Firenze e Milano, vanta un cast di attori Premi Oscar che renderanno il film interessante e di ottima qualità.

Ma per accorciare le distanze dalla data di uscita a novembre (Stati Uniti) /dicembre (Italia), sono stati rilasciati il trailer ufficiale e le foto di scena con gli attori visibilmente cambiati e simili ai personaggi che interpretano. Un irriconoscibile Jared Leto che presta il volto ad Paolo Gucci, per esempio invecchiato che non ha nulla del sex symbol che siamo abituati a vedere.

Anche Lady Gaga è visibilmente diversa da come la conosciamo: capelli neri, veletta sul volto e una vistosa collana di perle al collo . Nel film, come saprete, veste i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci -interpretato da Adam Driver – e accusata di essere la mandante dell’omicidio, avvenuto a Milano il 27 marzo 1995, che le sono costati 17 anni di carcere.

House Of Gucci: il cast e i personaggi della pellicola di Ridley Scott

Nel cast come abbiamo già detto ci sono molti attori Premi Oscar che daranno un racconto quanto più verosimile ai fatti accaduti nel marzo del 1995 quando fu assassinato Maurizio Gucci. Vediamo chi sono gli attori e relativi personaggi:

Jared Leto , sarà Paolo Gucci ;

, sarà ; Al Pacino invece presterà il volto ad Aldo Gucci;

invece presterà il volto ad Camille Cottin nel ruolo di Paola Franchi;

nel ruolo di Jeremy Irons che presta il volto a Rodolfo Gucci ;

che presta il volto a ; La modella Madalina Ghenea in quello di Sophia Loren .

E naturalmente nel ruolo dei protagonisti Lady Gaga alias Patrizia Reggiani e Adam Driver, Maurizio Gucci.

House of Gucci di cosa parla, la trama del film

House of Gucci, è basato sulla vera storia dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995. Dal desiderio di potere di una donna spietata e ambiziosa, come Patrizia Reggiani che non vuole perdere la vita tra viaggi, ville da sogno e il lusso più sfrenato.

La sua vendetta nei confronti del marito, per averla abbandonata per un’altra donna si trasforma quindi in omicidio di cui è la principale accusata in qualità di mandante, e che le sono costati 17 anni di carcere a San Vittore.

Nella ricostruzione dell’omicidio il film di Scott racconta anche il primo incontro tra Maurizio e Patrizia, del loro matrimonio, dei primi anni felici fino ai dissidi e i dissapori fino al triste epilogo: l’omicidio.

Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci, capo dell’omonima maison, viene assassinato con 4 colpi di arma da fuoco in via Palestro 20 a Milano. Due anni dopo, è l’ex moglie Patrizia Reggiani ad essere accusata, arrestata e quindi condannata a 17 anni di carcere da scontare a San Vittore. È questa la storia raccontata in House of Gucci.

Dovremo quindi aspettare dicembre 2021 per poterci gustare questa pellicola che si preannuncia piena di colpi di scena.