Se è vero che da qualche anno a questa parte le serie in costume vanno forte, Hotel Portofino, a breve sul piccolo schermo, sembra avere tutte le carte in regola per tenere incollato allo schermo un gran numero di spettatori.

L’ambientazione storica accurata, i costumi impeccabili, la trama avvincente e il cast di ottimo livello potrebbero farla diventare una fiction cult, come già accaduto, solo per fare qualche esempio, con Elisa di Rivombrosa e Orgoglio. Se volete saperne di più su Hotel Portofino, di seguito trovate trama, cast e quando va in onda.

Hotel Portofino: la trama

Italia, 1926. Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese, si trasferisce a Portofino, Genova, insieme al marito, il nobile decaduto Lord Cecil Ainsworth e i loro due figli, di cui il maschio, Lucian, ancora sconvolto per gli orrori a cui ha assistito durante la Grande Guerra, alla quale ha preso parte. La famiglia Ainsworth dovrà gestire un lussuoso hotel in pieno stile british. Bella ce la mette tutta per avere successo con la clientela, ma non è per niente facile. Intanto agli intrighi e ai misteri che riguardano gli altolocati ospiti della struttura, fa da sfondo un’Italia in cui Mussolini diventa sempre più autoritario.

Il cast

Il ruolo di Bella Ainsworth è affidato a Natascha McElhone, che abbiamo già visto e ammirato nel film The Truman Show accanto a Jim Carrey. La affiancano, fra gli altri, Mark Umbers (Lord Cecil), Oliver Dench (Lucian) e il nostro Daniele Pecci (conte Alberto Albani).

Le location

La bellezza delle location in cui si snodano le vicende narrate costituirà, ne siamo certi, una buona parte della riuscita della fiction stessa.

La serie è stata girata quasi per intero a Portofino e dintorni, ma gli interni hanno coinvolto alcune città della Croazia. La splendida villa d’epoca che ospita l’hotel dal quale si diramano le storie raccontate, si trova a Laurana.

Quando in tv

Hotel Portofino verrà trasmessa da Rai Uno a partire da Martedì 25 Luglio in prima serata (inizio ore 21.25 circa). In tutto sono 6 episodi.