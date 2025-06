Tutto pronto per il debutto di “Hot Ones Italia“, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Dopo aver conquistato il pubblico di RaiPlay, la versione italiana dello show statunitense approda in seconda serata su Rai2.

Hot Ones Italia di Alessandro Cattelan, dove vederlo in tv

Stasera, lunedì 16 giugno 2025, dalle ore 23.30 appuntamento con la prima puntata di “Hot Ones Italia“, il nuovo programma di interviste presentato da Alessandro Cattelan. Il conduttore, reduce dal grande successo della versione trasmessa in esclusiva assoluta su Raiplay, arriva in seconda serata su Rai2 con due puntate a settimane. La versione italiana dello show statunitense è strutturato così: dieci domande, e dopo ogni risposta un’aletta di pollo sempre più piccante. Riusciranno gli ospiti a rispondere alle domande di Alessandro Cattelan? Durante le varie puntate sono pronti a mettersi alla prova personaggi del cinema, della tv, dello sport, della musica e dei social media.

Durante la chiacchierata, tra racconti di vita privata e aneddoti sulla carriera, Cattelan e i suoi ospiti mangeranno insieme, affrontando salse progressivamente sempre più “hot” che aiuteranno ad abbattere ogni diffidenza, con reazioni spesso divertenti.

Hot Ones Italia, ospiti della prima puntata del 16 giugno 2025

Tra gli ospiti della prima puntata di “Hot Ones Italia” di Alessandro Cattelan, trasmesso in seconda serata su Rai2, ci sono Riccardo Scamarcio e Rose Villain. L’attore italiano, consociato anche al di fuori dei confini nazionali, è pronto a mettersi alla prova rispondendo a diverse domande alternando, risposta dopo risposa, salse progressivamente sempre più “hot” che aiuteranno ad abbattere ogni diffidenza, con reazioni spesso divertenti. Dopo Scamarcio sarà la volta di Rose Villain, la cantante balzata al grandissimo successo a Sanremo 2024 con il brano “Click Boom!”. Una cosa è certa: ne vedremo e sentiremo delle belle!

“Hot Ones Italia” è una produzione Palomar, Mediawan Company, in collaborazione con Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea. Il programma è disponibile anche su Raiplay.