Honolulu con Fatima Trotta e Francesco Mandelli debutta mercoledì 22 settembre intorno alle 21:25, su Italia1. Ospite della prima puntata Filippo Bisciglia. Vediamo tutte le anticipazioni del nuovo programma Mediaset.

Fatima Trotta e Francesco Mandelli approdano su Italia1, coppia inedita per Honolulu.

La comicità è sempre stata di casa su Italia1 e dopo alcuni anni di assenza torna con un’altra chiave. I due conduttori, Fatima Trotta e Francesco Mandelli assicurarono momenti di spensieratezza e pura allegria per accompagnare il pubblico in una serata che vede sulle altre reti un alternarsi di film, fiction e approfondimento giornalistico. Non dimentichiamoci, però, che il mercoledì c’è anche la Champions League.

Nonostante Honolulu sia prodotto da Colorado Film e 3Zero2 Original Content, lo spettacolo in scena non avrà niente a che vedere con l’idea coloradiana di vecchia conoscenza per il pubblico. L’idea è quella di proporre al pubblico di Italia1, uno show dinamico e veloce che racconti cosa c’è dietro l’esibizione di un comico.

I conduttori tra una presentazione e l’altra incontreranno i comici e gli autori instaurando con loro delle gag, degli skecht e non si tireranno indietro davanti alle proposte di improvvisazione. Honolulu sarà uno show metatelevisivo dove il dietro le quinte sarà visto dal pubblico senza filtri e senza inganni con il solo scopo di strappare delle risate.

Le parole di Trotta e Mandelli prima dell’inizio di Honolulu

Fatima Trotta e Francesco Mandelli sono entrambi abituati ai ritmi comici e alle conduzioni. La loro è una coppia inedita e rappresenta anche l’unione di due tipologie italiane diverse di comicità, rispettivamente il sud vs il nord. Tra le novità di Honolulu spicca la presenza di un robot che impersonificherà il produttore del programma. Quest’androide coinvolgerà i conduttori e dirà loro cosa fare, come intervenire generando dei momenti comici.

Al periodico Ora, Fatima Trotta ha rivelato alcune perplessità circa la conduzione di Honolulu prima di accettare: “Pur trattandosi di un ambito comico, che rappresenta un po’ la mia zona ci confort, ho avuto timore di dovermi confrontare, da napoletana, con una comicità di stampo nordico che ha dei tempi molto diversi di quella partenopea”

mentre Francesco Mandelli a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato su Fatima Trotta:

“Fatima e io non ci conoscevamo, ma sono bastati due minuti. In coppia è importante trovare una dinamica. Qui io sarò veramente un cialtrone, l’elemento spensierato, quello con la testa fra le nuvole, a volte anche un po’ troppo. Fatima, invece, è una grande professionista e magari avrà qualche dubbio: “Mandelli deve presentare, ma non sembra del tutto presente…”

alla domanda sul suo ritorno in Tv, invece, ha risposto:

“Credo che l’ultima vera conduzione sia stata Non perdiamoci di vista con Paola Cortellesi nel 2008 su Raitre. Poi ho recitato, in tv ho fatto più che altro l’attore. Le proposte non erano interessanti quanto quelle di una serie, una sitcom, una regia. Questo è un vero ritorno”

Il Cast comico di Honolulu su Italia1

Honolulu, quindi, avrà il compito di intrattenere i più giovani con un nuovo modo di fare comicità. Infatti, il cast di attori comici sarà quasi del tutto inedito e i Panpers già presenti sul palco di Colorado avranno un ruolo differente. Dal backstage di Honolulu commenteranno le performance dei comici e potranno anche offrire loro dei consigli.

Tra i nuovi nomi ci sono alcuni già conosciuti e altri meno: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e molti altri.