Domenica 23 Aprile su Tv8 in prima serata (inizio ore 21.30 circa), va in onda Honest Thief, film d’azione di Mark Williams del 2020. La pellicola è una sorta di thriller romantico con uno strepitoso Liam Neeson nel ruolo del protagonista. La storia narrata è abbastanza improbabile ma il cinema serve anche a sognare, no?

Intanto, oltre alla trama e al cast, vi diciamo se il film è tratto da una storia vera oppure no.

Honest Thief: la trama e il cast

Prima di vedere se Honest Thief è tratto o meno da una storia vera, ripercorriamone brevemente la trama e vediamo qual è il cast principale.

Tom Carter è un ladro che è riuscito ad accaparrarsi ben 9 milioni di dollari rapinando banche di piccole città e nessuno riesce a trovarlo né conosce la sua identità. Quando arriva l’amore però, tutto cambia e, come sempre accade quando ci sono di mezzo i sentimenti, cambia in meglio. L’uomo infatti, conosce Anny e se ne innamora perdutamente, quindi decide di ripulirsi del suo passato criminale e restituire tutto ciò che ha rubato. Ottimo l’intento, ma la strada da percorrere per metterlo in pratica, si rivela più tortuosa del previsto. Ciò perché Tom viene raggirato da due agenti dell’FBI spietati e corrotti.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Liam Neeson troviamo anche Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos, Robert Patrick e Jasmine Cephas Jones.

Il film è tratto da una storia vera?

Rispondiamo subito al vostro dubbio: no, Honest Thief non è tratto da una storia vera, bensì frutto della fantasia degli autori. In effetti, il personaggio del “ladro gentiluomo” è un classico e non solo del cinema, forse anche un po’ abusato.

Tuttavia, sebbene non originalissimo, Honest Thief riesce a tenere lo spettatore incollato allo schermo grazie ad una trama vivace, che si snoda fra inseguimenti, esplosioni e combattimenti con un effetto sorpresa e suspense assicurato.

Il senso del film è decisamente edificante, in quanto narra, in fondo, una storia di redenzione personale e profonda. Che si possa passare dalla criminalità alla rettitudine è, purtroppo, piuttosto infrequente, ma non impossibile e l’arte ha il dovere di inviare al mondo messaggi positivi. In tal caso per amore si fa tutto ed è bello pensare che sia davvero così, non trovate?