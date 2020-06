La quarantena ha dato sfogo alla creatività di molti registi che hanno reso omaggio all’arte cinematografica in un modo alquanto originale. Arriva Homemade su Netflix, nuovo progetto che si impone come una serie antologica. Si tratta di una collezione di cortometraggi creati dai registi più acclamati provenienti da ogni parte del globo. Confinati a casa, come conseguenza della pandemia di COVID-19, questi registi hanno creato delle storie personali e commoventi che catturano la nostra esperienza di vita condivisa durante la quarantena. Il progetto celebra la fantasia e la creatività del cinema, che ha il potere di reinventarsi anche in questo periodo storico molto difficile.

Homemade su Netflix: la lista di registi che hanno partecipato

Al timone del progetto c’è Pablo Larrain, suo fratello e partner creativo Juan de Dios Larrain sotto l’etichetta Fabula. Il duo ha collaborato insieme a Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment.

L’attrice Kristen Stewart debutta alla regia con il cortometraggio Come Swim, girato durante la quarantena a Los Angeles; l’attrice Maggie Gyllenhaal ha invece girato nel Vermont il corto Kindergarten Teacher.

Nel dettaglio, ecco la lista di registi che ha contribuito a Homemade su Netflix: Pablo Larraín ha girato il corto a Santiago (Cile); Rungano Nyoni il corto a Lisbona (Portogallo); Natalia Beristáin a Mexico City (Messico); Sebastian Schipper a Berlion (Germania); Naomi Kawase a Nara (Giappone); David Mackenzie a Glasgow (Scozia); Nadine Labaki & Khaled Mouzanar a Beirut (Libano); Antonio Campos a Springs, New York City (Stati Uniti); Johnny Ma a San Sebastian del Oeste, Jalisco (Messico); Gurinder Chadha a Londra (Regno Unito); Sebastián Lelio a Santiago (Cile); e Ana Lily Amirpour a Los Angeles (Stati Uniti).

Homemade su Netflix: com’è stato girato

Ogni corto di Homemade è stato girato in maniera unica. I registi sono stati invitati a utilizzare solo attrezzature trovate a casa, senza l’aiuto di una troupe cinematografica né di un cast tecnico. In questo modo si crea la sensazione di intimità. Ad esempio, il corto di Pablo Larrain si concentra su una conversazione avvenuta tramite chiamata su Zoom.

Homemade debutta su Netflix il 30 giugno con tutti i cortometraggi dei registi.