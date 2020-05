Homecoming 2 su Prime Video: trama e cast della seconda stagione

Dopo l’acclamata prima stagione, debutta Homecoming 2 su Prime Video, secondo capitolo della serie antologica prodotta da Amazon. Non c’è più Julia Roberts, ma al suo posto troviamo una nuova protagonista interpretata dalla cantante Janelle Monáe. Nei nuovi dieci episodi, disponibili dal 22 maggio sulla piattaforma Prime Video al momento solo in lingua originale con i sottotitoli, la protagonista deve risalire a quanto le è accaduto, dopo essersi ritrovata sola in una barca in mezzo a un lago. Una nuova stagione, un nuovo mistero da svelare legato al filo sottile dei ricordi.

Homecoming 2 su Prime Video: la trama della seconda stagione

Un’ex veterano si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non ha idea di come sia arrivata lì e non ricorda neanche come si chiama. La donna inizia a compiere delle ricerche per cercare di ricostruire la sua identità. Le sue indagini la porteranno all’interno della Geist Group, la compagnia che si occupa dell’iniziativa soprannominata Homecoming, la stessa che abbiamo imparato a conoscere nella prima stagione.

In Homecoming 2 ruotano anche le vicende del personaggio di Walter Cruz, che sta tentando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dallo stesso progetto da cui prende il titolo la serie. Poi capisce che esiste una versione ancora più insidiosa della Homecoming. Anche nella seconda stagione il tema dei ricordi cancellati giocheranno un ruolo fondamentale.

Homecoming 2: cast e personaggi della seconda stagione

Julia Roberts non tornerà nei panni della consulente Heidi Bergman. In Homecoming 2 ci sarà invece la cantautrice e attrice americana Janelle Monáe nel ruolo dell’enigmatica protagonista. Confermato anche il ritorno di Stephan James che interpreta Walter Cruz e di Hong Chau nella parte di Audrey Temple.

Completano il cast, Chris Cooper che interpreta Leonard Geist, eccentrico appassionato di botanica che preferisce stare nelle serre piuttosto che in mezzo ai suoi dipendenti nelle sale riunioni dell’azienda che ha fondato; new enrtry, Joan Cusack è Francine Bunda, ufficiale dell’esercito eccentrica dotata di un approccio al suo lavoro poco ortodosso; Mary Holland è invece Wendy, ambiziosa dirigente che lavora nel dipartimento di ricerca e sviluppo della Geist.