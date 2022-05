In arrivo su TV8 un nuovo programma preserale basato sulla cucina il cui titolo è “Home Restaurant”, che terrà compagnia da lunedì 23 maggio 2022 alle 19.15 su TV8. Scopriamo qualche dettaglio in più sul programma: dal meccanismo alla premiazione.

“Home Restaurant” da lunedì 23 maggio nel preserale di TV8

In ogni puntata di Home Restaurant si sfidano due coppie appassionati di cucina. Dovranno pensare a come sistemare la tavola, a come allestirla, e naturalmente a scegliere il menù tra cibo e vini.

A proclamare i vincitori è lo chef Giorgio Locatelli, l’italiano più famoso d’Inghilterra con tanto di stella Michelin, che abbiamo conosciuto anche come giudice di Masterchef. Locatelli, si presenterà a cena in compagnia degli avversari in gara e di un ospite vip. Stando a quanto rivela Sorrisi, tra gli ospiti vip che vedremo ci sono:

Costantino della Gherardesca,

Caterina Guzzanti,

Gianmarco Tognazzi e molti altri.

Home Restaurant: come funziona? Qual è il meccanismo?

Come dicevamo due coppie di persone comuni si sfidano al fine di realizzare una cena con tre portate – primo, secondo e dessert – ma non ci soffermerà solo sul cibo, ma su tutto ciò che gira intorno. Quindi dalla preparazione della tavola, alla scelta dei vini e tutto ciò che concerne una bella cena. Infine, il giudice, lo chef Giorgio Locatelli in compagnia di un ospite vip, diverso per ogni puntata giudicheranno la cena, dalle pietanze a tutto il contesto.

Di puntata in puntata il tema della cena sarà differente: nel senso che ci si ispirerà ad un tema specifico. Ad esempio dalla cucina tipica del nord – quindi con pietanze tipiche dei paesi del nord a quella tipica del sud e così via. Locatelli e l’ospite vip ceneranno in entrambe le case delle coppie sfidanti e si scoprirà quindi chi riceve il titolo di migliore Home Restaurant della puntata. Alla fine di tutte le puntate, la coppia che avrà ricevuto più “consensi” sarà eletta vincitrice. Lo chef avrà a disposizione anche un bonus da regalare alla coppia che riterrà più meritevole.

Proprio Locatelli raggiunto da Sorrisi fa sapere come allestire una bella tavola:

«Le regole della mise en place sono cambiate anche nei ristoranti: niente fronzoli, la tavola deve essere più sgombra possibile. Quindi, a maggior ragione a casa, eviterei sottopiatti e un numero eccessivo di posate e bicchieri che lasciano poco spazio per muoversi e sistemare vassoi e portavivande. Sono sufficienti un flûte, un bicchiere anche da osteria per il vino rosso e uno per l’acqua. Quanto ai centrotavola e altre decorazioni, non devono mai superare l’altezza dei bicchieri per non impedire ai commensali di conversare guardandosi in faccia».