Abbiamo intervistato in esclusiva Holy Francisco dopo l’uscita da Amici 23. Il talent di Canale 5, come ci ha detto, lo ha portato a maturare molto, a vedere le cose sotto una nuova prospettiva e l’ha aiutato ad imparare ad affrontare determinate situazioni nel migliore dei modi. Nonostante l’esperienza sia finita, Holy ha avuto modo di imparare non solo le varie tecniche di canto dai bravissimi vocal coach, ma anche di crescere e maturare. In parte questo è merito anche di Anna Pettinelli, che con un atteggiamento materno, lo ha sempre aiutato a non abbattersi. I suoi progetti futuri e i suoi sogni nel cassetto? Collaborare con Diego Naska e magari i Blink. Ecco cosa ci ha detto.

Intervista a Holy Francisco

Come e quando hai deciso di partecipare ad Amici 23?

Ho deciso di partecipare ad Amici nell’estate del 2023, spronato dai miei genitori e dai miei amici che da un paio di anni a quella parte mi dicevano di iscrivermi ai casting.

Che bilancio tracci del tuo percorso nella scuola di Maria De Filippi?

Sono consapevole che forse molte scelte che ho fatto hanno influito negativamente sul mio percorso, ma una cosa per la quale sono fortemente fiero è il mio essere stato sempre autentico. Gli errori mi hanno insegnato a crescere e maturare. Sono entrato come un ragazzino e mi sento di esserne uscito più maturo.

Cosa hai pensato nel momento in cui sei arrivato ultimo nella classifica per te più importante?

Beh, sicuramente non è stata una bella notizia, ma in cuor mio so che forse le cose dovevano andare come sono andate.

Quale insegnamento pensi ti sia stato più utile?

Togliendo gli insegnamenti dal punto di vista tecnico da parte dei coach che stimo tantissimo, sicuramente per me è stato fondamentale imparare ad affrontare le situazioni.

Quali parole di Anna Pettinelli ti hanno maggiormente spronato?

Non penso di riuscire a trovare delle specifiche parole, ma in generale il suo atteggiamento materno nei miei confronti mi ha sempre aiutato a rimanere lucido e non lasciarmi abbattere mai.

Con chi hai legato di più nella scuola di Amici e con quale dei ragazzi ti piacerebbe collaborare?

Ho legato tantissimo con: Mew, Matthew, Ayle, Nick, Marisol e Gaia, ma in generale tutti hanno e avranno sempre uno spazio nel mio cuoricino. Immaginando una collaborazione immagino bene un pezzo con Matthew e Ayle.

Quanto sei cambiato dopo aver provato il palco di X Factor e come, invece, dopo Amici?

Sono sicuramente due esperienze molto diverse che ho affrontato anche in due periodi molto distinti della mia vita; entrambe però mi hanno dato tanto.

Progetti per il futuro?

I progetti sono tanti e forse non è ancora il momento di rivelarli, sono tornato a lavorare regolarmente ed intensamente sul mio progetto. Sento che anche il mio approccio alla musica è cambiato e che sono pronto a dare il 100% di me.

Con quali artisti ti piacerebbe collaborare e perché?

Ci sono molti artisti che stimo nel panorama italiano e non. Guardando il nostro paese sicuramente mi vedo molto bene con i fratelloni della Sad e con Diego Naska, mentre allargando gli orizzonti e guardando al di fuori dell’Italia sogno indubbiamente un pezzo con Machine Gun Kelly, YUNGBLUD e i Blink. Inoltre anche se non siamo proprio sulla stessa wave, sarebbe per me interessante passare una giornata in studio con Tony Boy.

Pensi che il Festival di Sanremo possa essere un tuo prossimo obiettivo?

Non nascondo che sia un mio obiettivo, ma chissà, magari è ancora presto per dirlo.