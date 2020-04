Ryan Murphy (creatore di Glee, Pose e American Horror Story) è la mente dietro questa brillante miniserie di Netflix, ambientata nella Los Angeles del dopoguerra. Hollywood, al via sulla piattaforma dal 1° maggio, immagina una storia alternativa in cui un gruppo di registi e aspiranti attori cerca di farsi strada nello scintillante mondo dello spettacolo. Murphy ha ideato la serie, composta da sette episodi, insieme a Ian Brennan, con cui aveva già lavorato insieme per le serie teen Glee e Scream Queens.

Hollywood su Netflix: la trama della serie Tv

Ambientato nel secondo dopo guerra, la storia di Hollywood segue un gruppo di aspiranti attori e registi che cercano di sfondare nel mondo dello spettacolo di Tinseltown. Ci riusciranno a qualunque costo. Ogni personaggio offre uno sguardo unico a quella che era l’età d’oro di Hollywood, mettendo in luce un sistema sociale che discriminava la razza, il genere e la sessualità, esistente ancora oggi. Hollywood espone ed esamina le decennali dinamiche del potere all’apice dell’industria cinematografica, e si chiede cosa sarebbe successo se questo sistema venisse smantellato.

Hollywood: cast e personaggi della serie Netflix

Come da tradizione, anche per Hollywood, Murphy ha riunito a sé alcuni attori con cui aveva già collaborato in precedenza. David Corenswet (The Politician) interpreta Jack Castello; Darren Criss (Glee, American Crime Story) è Raymond Ainsley; Laura Harrier è Camille Washington; Joe Mantello interpreta Dick Samuels; Dylan McDermott (American Horror Story) è Ernie; Jake Picking interpreta il leggendario attore Rock Hudson; Jeremy Pope è Archie Coleman; Holland Taylor interpreta Ellen Kincaid; Samara Weaving nei panni di Claire Wood; Jim Parsons interpreta la figura di Henry Willson, agente che lavorava a Hollywood e ha lanciato diversi attori, tra cui proprio Rock Hudson; Patti LuPone interpreta Avis Amberg.

Tra le guest stars che compariranno nel corso della serie, Harriet Harris nel ruolo della First Lady Eleanor Roosevelt; Michelle Krusiec interpreta l’attrice cinese realmente esistita Anna May Wong; Queen Latifah è Hattie McDaniel, famosa per la parte di Mammy in Via Col Vento; e Katie McGuinness nel ruolo di Vivien Leigh, star del kolossal hollywoodiano Via Col Vento.