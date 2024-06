Jvli, all’anagrafe Julien Boverod, per il suo primo singolo “Ho voglia di te” pubblicato con la Capitol Records/Universal Music ha chiamato Emma Marrone e Olly. Una scelta che suona vincente sin dal primo ascolto!

Jvli, il singolo “Ho voglia di te” con Emma Marrone e Olly

Emma Marrone è tra le indiscusse protagonista dell’estate 2024. Dopo il grandissimo successo di “Apnea”, il brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024, e del nuovo singolo “Femme Fatale”, la cantante è anche protagonista del primo singolo di Jvli, il giovane producer di successo. “Ho voglia di te“, in uscita da venerdì 14 giugno, segna il debutto con la Capitol Records/Universal Music di Julien Boverod, nome d’arte Jvli, produttore aostano classe 1998. Per l’occasione Jvli ha scelto Emma Marrone, ma anche Olly, attuale idolo di TikTok con la sua Devastante.

Proprio il giovane produttore che vanta dischi d’oro e platino conquistati dietro le quinte, ha raccontato come è nata la canzone: «Ho voglia di te nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo, mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza». Il brano, scritto e composto da Paolo Antonacci, Federico Olivieri (in arte Olly) e Julien Boverod, è una canzone dal sapore estivo destinata a conquistare le classifiche. Fresca ed immediata, “Ho voglia di te” conquista l’ascoltatore sin dal primo ascolto con una cifra stilistica non banale. Il testo parla di un amore complicato con la protagonista pronta a tutto, anche a superare le mille difficoltà, pur di stare con la persona amata!

Ho voglia di te, il testo del singolo di Jvli con Emma Marrone e Olly

Ecco il testo e il video di “Ho voglia di te” di Jvli, Emma Marrone e Olly.

(Eh)

(Vai, JVLI)

(Uh-uh)

Tra mille cose che non voglio

A me rimani solo tu

Che ti piaceva stare sotto

Per poi fumare a testa in giù

Te lo ricordi, in divieto di sosta

Ci siamo detti: “Questa è l’ultima volta”?

Ma ho la coscienza ancora sporca

Mentre mi togli le parole di bocca, ma, ma

RIT – Ma, sai, mi piaci tu che mi fai il caffè meglio del bar (Con la Moka, che fischia)

Ma mi piaci di più quando dici che tra noi non va

Ma se ci riesci, prova a prendermi

Dammi un motivo oppure resta qui

Stammi vicino, amore, credimi

Quando ti dico che nonostante tutto

Ho voglia di te

Ma se scappi lontano, cosa vuoi da me?

Sesso o parliamo, l’hai capito, sì

Sembrerà strano, ma nonostante tutto

Ho voglia di te

Mo, Ico, yeah

Soltanto te, ah, sulla tua schiena

Ho unito i nei, è uscito “Ne varrà la pena”

Che mi redarguisci se non lavo le tazzine

Ma mi piaci tu (Perché) perché non le mandi a dire, tu che

Che cambi mood, ti butti giù

Poi fai una capriola

Che sbaglio io, è una waterloo

Ma poi ci passi sopra

E c’ho un sacco di idee

Ma tu fai come vuoi

Puoi restare da me

Può restare tra noi

RIT