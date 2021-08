Hit and Run su Netflix: trama e cast della serie israeliana

Hit and Run racconta la disperata ricerca di un uomo per cercare la verità sulla moglie morte, uccisa in un incidente stradale. Dai creatori di Fauda e The Killing, la serie israeliana è in produzione dal 2018: nel cast ritroviamo Lior Raz, attore già protagonista e co-creatore di Faudam molto apprezzato in patria che ha vinto numerosi premi. La prima stagione, composta da nove episodi dalla durata di un’ora ciascuno, è disponibile su Netflix dal 6 agosto.

Hit and Run: la trama della serie tv

La serie è incentrata sulla storia di un uomo felicemente sposato, la cui vita viene improvvisamente sconvolta quando sua moglie viene uccisa da un pirata della strada a Tel Aviv, mentre si stava dirigendo verso l’aeroporto in direzione New York. Afflitto e confuso, l’uomo setaccia ogni luogo in cerca degli assassini di sua moglie, fuggiti negli Stati Uniti. Con l’aiuto di un’ex amante, Naomi Hicks, scopre verità inquietanti sulla sua amata moglie e sui segreti che lei gli ha tenuto nascosto. E se l’incidente non fosse stato solo un caso?

Hit and Run: il cast e i personaggi

Lior Raz interpreta Segev Azulai, ex soldato delle forze speciali che si è ritirato per una vita più tranquilla, ma è costretto a confrontarsi con il suo passato violento quando sua moglie viene uccisa in un misterioso incidente da un pirata della strada. Sanaa Lathan è Naomi Hicks, una talentuosa e ambiziosa giornalista di New York che viene contattata da Segev per aiutarlo a indagare sull’omicidio di sua moglie.

Kaelen Ohm è Danielle Wexler, una ballerina americana di talento che vive una vita felice a Tel Aviv con il suo nuovo marito (Raz) quando la sua vita viene improvvisamente interrotta. Dopo la sua morte, vengono rivelati una serie di segreti e bugie sulla sua vita in Israele. Moran Rosenblatt è Tali Shapira, una detective della polizia dal polso duro che usa la sua posizione per aiutare suo cugino, Segev, a risolvere il mistero della morte di sua moglie.

Gregg Henry è Martin Wexler, il padre di Danielle, un uomo che non ha mai approvato il matrimonio di sua figlia; Toren interpreta Ron Harel, un ex agente delle forze speciali israeliane che vive a New York e nasconde il suo disturbo da stress post-traumatico compiendo scelte sbagliate.