Caterina Balivo torna in tv, stasera, in seconda serata su Rai 2. La bella conduttrice campana sarà al timone del programma “Help – ho un dubbio” in cui aiuta le persone indecise a prendere una decisione rispetto ai piccoli o grandi dubbi che riguardano la loro vita. Scopriamo qualche dettaglio in più e la data di messa in onda.

Caterina Balivo al timone di Help – ho un dubbio, in seconda serata stasera su Rai2

La trasmissione di Caterina Balivo “Help – ho un dubbio” andrà in onda in seconda serata, su Rai2, a partire da stasera, martedì 2 agosto, alle 22.50 (poi giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 agosto e, successivamente, ogni martedì dal 16 agosto al 6 settembre in seconda serata).

Caterina Balivo di nuovo in Rai alla conduzione di un nuovo programma

La bella e simpatica Caterina torna dunque in Rai con un programma tutto suo, dove aiuterà delle persone indecise e che hanno dei dubbi rispetto a certe situazioni della vita a prendere una decisione. La Balivo da dunque dei consigli specifici accompagnando le persone nel loro percorso aiutandole a fare delle scelte importanti per la loro vita.

“Help – ho un dubbio”, come è strutturato il programma in onda in seconda serata di Rai2?

Intanto la trasmissione è l’adattamento del format anglosassone “What should I do” dove i protagonisti sono persone comuni, di qualsiasi età oppure un gruppo di amici o anche una coppia che ha dei dubbi rispetto a delle scelte importanti per la loro vita. Il pubblico sarà parte attiva del programma perché sarà chiamato più volte a votare la scelta.

In ogni puntata un concorrente, o una coppia o un gruppo di amici esprimono davanti al pubblico un loro dubbio. Ad esempio:

Accettare o rifiutare una proposta di matrimonio?

Iniziare oppure no un nuovo lavoro?

Che nome dare al proprio figlio in arrivo e così via

Ogni spettatore in studio avrà a disposizione un telecomando per esprimere il proprio parere con due opzioni a disposizione: il risultato dell’ultima votazione decreta la decisione che il concorrente dovrà rispettare rigorosamente .

La scelta definitiva del concorrente protagonista sarà supportata da video messaggi di parenti o amici che contribuiranno a dare anche loro un parere sulla possibile scelta da fare.

Inoltre i protagonisti di “Help – Ho un dubbio” potranno esibirsi in loro performance per dimostrare di avere anche un certo talento per intraprendere un nuovo percorso professionale. Nessuna storia sarà lasciata in sospeso, quindi per l’intero programma vedremo le scelte portate avanti dai protagonisti e come si evolveranno.

Raggiunta da Sorrisi, la Balivo ha dichiarato:

Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente posso parlare e interagire concretamente con il pubblico. Le persone in studio, telecomando alla mano, esprimono il loro voto con l’obiettivo di dare un aiuto concreto. E questo è importante.

E la conduttrice, in tema di scelte, ha le idee chiare:

Quello di cui ho bisogno è di intraprendere progetti nuovi perché sento il bisogno continuo di migliorarmi e di mettermi alla prova. Ho presentato diversi programmi, ma l’unica trasmissione che non avrei mai lasciato perché la amavo tantissimo era “Festa italiana”. Lo shock per avere perso quella trasmissione mi ha convinto che si può e si deve cambiare. Niente è per sempre, insomma. Da allora, se faccio qualcosa, la voglio fare bene e se sempre meglio ogni giorno che passa.