Helena Prestes smentisce la crisi di coppia con il fidanzato Javier Martinez. La coppia, nata ufficialmente nella casa del Grande Fratello, è più innamorata che mai!

Helena Prestes sul fidanzato Javier Martinez: “lo amo”

Nessuna crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez. La scintilla è nata nella casa del Grande Fratello e da allora non si è mai assopita, anzi i due sono più complici ed uniti che mai. Sui social, infatti, la modella ha pubblicato una Instagram Stories smentendo le voci circolate negli ultimi giorni di un riavvicinamento con l’ex fidanzato. La Prestes ha deciso di dire la sua precisando a gran voce: “amo Javier, smettete di parlare“.

L’ex concorrente del Grande Fratello, seconda classificata alle spalle di Jessica Morlacchi, ha pubblicato in queste ore una storia su Instagram mettendo i puntini sulle “i” e sottolineando a gran voce il suo amore per il pallavolista confermando che non solo le cose vanno alla grande, ma che tra loro non c’è stata mai alcuna crisi.

Helena Prestes smentisce dopo il Grande Fratello crisi con Javier Martinez

“Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia” – ha scritto Helena Prestes in un lungo messaggio pubblicato su Instagram. La ex concorrente del Grande Fratello e de L’Isola dei Famosi ha deciso di dire la sua dopo alcune indiscrezioni circolate su un possibile ritorno di fiamma con l’ex fidanzato. ”

“La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità“, ha aggiunto la modella su Instagram che poi rivolto un pensiero a chi sta diffondendo voci false. “Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato” – ha detto la Prestes che ha concluso dicendo – “Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere“. Nessuna crisi dunque tra i due e nessun tradimento tra Helena e Javier che, una volta usciti dalla casa del GF, stanno vivendo liberamente il loro amore!