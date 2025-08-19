Helena Prestes del Grande Fratello non è più su Instagram. La modella brasiliana, indiscussa protagonista dell’ultima edizione del reality show di punta di Canale 5, ha lasciato il popolare social network. Cosa è successo?

Helena Prestes assente su Instagram: perchè?

I fan più attenti avranno notato che Helena Prestes non è più presente su Instagram. La modella brasiliana ha deciso di cancellare il suo profilo dal popolare social network. Perchè? La Prestes per tutti è stata la vincitrice morale del Grande Fratello, ma il suo percorso nella casa ha diviso il pubblico ma nessuno si aspettava mesi dopo la fine del reality potesse diventare oggetto di ingiurie ed accuse.

Su Instagram, infatti, la modella è stata accusata da parte di alcuni hater di essere omofoba. Accuse precise che hanno spinto i leoni di tastiera a contattare anche i brand per cui la modella lavora invitandoli a rompere i contratti di collaborazione. Dal canto suo Helena ha replicato difendendosi in diverse occasioni e arrivando anche ad una conclusione chiara: “Non andate oltre o vado via per sempre”.

Helena Prestes accuse social su Instagram dopo il Grande Fratello: messaggi di odio anche per il fidanzato Javier Martinez

Per la serie vi avevo avvisato, visto che alla fine Helena Prestes ha deciso bene di cancellare il suo profilo Instagram dopo le ripetute accuse che hanno coinvolto anche il fidanzato Javier Martinez. Non solo, sempre su Instagram la modella è stata giudicata per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo passato e per la sua storia d’amore con il pallavolista conosciuto nella casa del GF. Un vero e proprio odio online che ha spinto la bellissima Helena a pubblicare un lungo post sulla piattaforma X spiegando i motivi che l’hanno spinta a lasciare Instagram.

AVVISO PUBBLICO Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma… — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) August 18, 2025

“Avviso pubblico: vi informo che qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali. Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro”.

Gli haters di Helena Prestes sono stati avvisati!