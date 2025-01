Desta preoccupazione generale l’attacco di panico che vede Helena Prestes protagonista di un segreto rivelato da Luca Calvani, al Grande Fratello. Secondo la rivelazione, il momento vissuto in preda ad un attacco di panico, per la modella, si é verificato in occasione di una chiamata in confessionale che ha visto l’attore vivere attimi nel gioco di estrema difficoltà.

Grande fratello, Helena Prestes vittima di una crisi psicofisica

I fan del reality show sulla convivenza nella Casa di Cinecittà si dicono fortemente colpiti dalla rivelazione di Luca Calvani, alla menzione della coinquilina Helena Prestes. In un racconto registrato ai microfoni del gioco in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, l’attore svela di aver vissuto uno stato di disagio per Helena Prestes, nei momenti successivi alla 20° puntata di fine dicembre 2024, segnati da una crisi dell’amicizia tra la modella e Shaila Gatta.

Le due gieffine si sono scambiate parole molto forti, accusandosi a vicenda di una condotta nella Casa improntata sulla finzione, di muovere cioè una strategia di gioco. A dare inizio al diverbio è stata la decisione della ballerina di nominare l’ex amica finendo con lei al televoto eliminatorio, motivo per cui la nominata ha dato della falsa alla Gatta, che ha respinto il j’accuse alla mittente per poi portare Helena a sbottare con espressioni colorite.

“Se tu pensi tutte queste cose, in settimana perché ti sei avvicinata a me? La falsa sei tu!“, ha esclamato Shaila ad Helena, che in preda all’ira ha replicato – “Put**na, solo dorme, non cucina, non fa un caz*o, fa solo la faccia da put**na, questo fa! Portami via sennò divento aggressiva!”-, per poi essere tranquillizzata da Stefania Orlando e Luca Calvani prima dell’attacco di panico.

La verità di Luca Calvani

Proprio per effetto dell’animata discussione con Shaila Gatta nella diretta-TV del 30 dicembre 2024, la modella ha avuto uno sconvolgente crollo psicofisico. Come riporta la rivelazione dello stesso Luca Calvani: “Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale – fa sapere l’attore, nella commossa verità su Helena Prestes-, ero da solo con lei ero impaurito davvero”.

Dopo aver preso coscienza della crisi di panico della coinquilina, l’attore è finito a sua volta in preda alla paura, al pensiero di poter aggravare lo status psicologico della modella, anche solo con un gesto accorto di attenzione verso la brasiliana: “Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura.- spiega nel momento TV che catalizza l’attenzione degli internauti, tra i trend del momento sui social-. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare”.