Helena Prestes é in balia di una crisi d’amore, al centro del nuovo triangolo di Grande Fratello formato con i coinquilini, Javier Martinez e Zeudi Di Palma. Dopo il flirt fugace con l’ex Miss Italia e la scelta d’amore ricaduta sullo sportivo, la modella brasiliana accusa la “terza incomoda” di muovere una strategia machiavellica, nel gioco.

Grande Fratello, Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma: il “dietrofront”

Tra i protagonisti di Grande Fratello, Helena Prestes registra un clamoroso dietrofront ai danni di Zeudi Di Palma, tacciando l’ormai ex flirt di giocare nel reality, servendosi dei suoi sentimenti.

«Zeudi ha nuotato nella mia onda, è una furba -dichiara la modella ai danni dell’ex Miss Italia-, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto…».

Parole tra le dichiarazioni molto dure, che Helena pronuncia a margine dell’avvicinamento di Zeudi a Javier Martinez, l’uomo conteso tra le due giovani gieffine nella Casa di Cinecittà. La modella brasiliana sceglie di non condividere più lo spazio per dormire accanto a Zeudi, sentendosi tradita nel profondo dall’ex Miss Italia, che come lei è dichiaratamente bisessuale. E, al Grande Fratello, ha inizio così il nuovo triangolo amoroso, dopo l’avvicinamento di Zeudi a Javier. In un momento di vulnerabilità nel gioco sulla convivenza, la Prestes esplode in un pianto di sfogo ammettendo di nutrire un sentimento d’amore per Javier Martinez, che sembra aver conquistato il suo cuore e anche le attenzioni di Zeudi Di Palma.

«Io volevo una storia con Javier – ammette tra le lacrime Helena Prestes, nella dichiarazione d’amore, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due.».

Un clamoroso j’accuse infiamma il “triangolo”, al Grande Fratello

Helena sospetta che Javier voglia realmente tentare Zeudi, pensando all’inizio di una lovestory con l’ex Miss Italia. Nel frattempo, intanto, regna un clima di tensioni nella Casa del GF. Nelle ore che seguono la puntata del reality del 27 gennaio 2025, Helena Prestes registra un confronto con lo stesso Javier Martinez sul “triangolo” che formano con Zeudi Di Palma, in un clamoroso j’accuse di strategia nel gioco all’ex Miss Italia di Scampia:

“É stata la prima ad andare da Shaila Gatta a dirle che era innamorata di me e che io sto giocando. Lei è la prima a nascondere che piaceva a te, lei è venuta a letto a toccarmi a fare e io non capivo niente. Lei è molto intelligente, è entrata male e dopo ha iniziato a fare il suo gioco, io le ho chiesto se le piacevi e non mi ha mai detto niente, non mi tornano tanti atteggiamenti che ha…”.

Ma non è tutto. A detta di Helena, Zeudi Di Palma potrebbe essere interessata a Javier ma si sarebbe servita dei suoi sentimenti per conquistare i cuori del pubblico, al fine di ottenere “il biglietto di ritorno“, ossia la possibilità di un ripescaggio voluto dai telespettatori una volta eliminata nel gioco:

“Il biglietto di ritorno lo avete Lorenzo, Shaila, tu… Tommaso può essere, può essere anche Zeudi.- conclude Helena in confidenza con Javier-. Le Zelena… prendi la onda, prendi l’onda e vai, ha preso l’onda benissimo, ha inc*lato tutti. ‘Io vedo verità negli occhi di Zeudi’, e certo, ti insegno io a sedurre Alfonso… Non importa”.