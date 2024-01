Una nuova avventura televisiva per Heidi Baci. La concorrente, dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello 2023 per l’ingresso del padre, ha deciso di accettare l’invito a partecipare alla versione vip in Albania.

Heidi Baci dal Grande Fratello italiano al GF Vip Albania

Heidi Baci è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip in Albania. Proprio così, dopo la recente partecipazione alla versione NIP italiana condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, la bella 26enne è entrata nuovamente casa più spiata d’Europa. Questa volta però la sua avventura è in Albania, paese natio dei genitori. Del resto la 26enne aveva deciso di abbandonare la casa di Cinecittà dopo l’arrivo del padre preoccupato per la sua conoscenza con Massimiliano Varrese. Una querelle che ha tenuto banco per settimane dentro e fuori la casa del GF e che, manco a dirlo, è stato il biglietto da visita della giovane concorrente italiana anche nella versione Vip in Albania.

Durante l’ingresso nella casa del GF Vip Albania, il conduttore ha presentato Heidi Baci citando proprio Massimiliano Varrese e spiegando il motivo per cui Heidi ha deciso di lasciare il reality in Italia.

Quanto è bella? Autori, Alfonso non vi perdonerò mai aver preferito Varrese alla super brillante Heidi.

Questo racconta chi siete voi, omertosi misogini e senza spina dorsale. Avevate l'oro in mano adesso vi ritrovate il 🐀#GrandeFratello #heidibacipic.twitter.com/EqySNvQ2tt — La Tedesca ♏✨ (@InstantKarma_0) January 14, 2024

Heidi Baci concorrente del GF Vip in Albania: si parla ancora di Massimiliano Varrese

Le indiscrezioni di qualche settimana fa sono diventate realtà quando il pubblico albanese ha visto Heidi Baci varcare la porta della casa del Grande Fratello Vip in Albania. Nel paese natio dei genitori l’avventura di Heidi nella casa del Grande Fratello 2023 è stata molto seguita e in tantissimi speravano di poterla rivedere, ma nella versione albanese. Durante la scheda di presentazione, il conduttore del GF VIP Albania ha raccontato sulla concorrente: “tra le altre cose ha iniziato una “relazione” con l’attore Massimiliano Varrese, di 21 anni più grande di lei. Suo padre però è entrato nella casa del GF, chiedendole di lasciare il gioco, e così lei ha deciso di uscire da quel reality e adesso è qua nel nostro“.

Lo scorso mese di ottobre, Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello 2023 dopo aver incontrato il padre. Un incontro che ha fatto tanto discutere fuori e dentro la casa con la giovane Heidi che ha abbandonato tra le lacrime il programma. “Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me” le parole del padre che hanno spinto Heidi a lasciare il GF Italia.