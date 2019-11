Heather Parisi fa parlare nuovamente di sé a Live – Non la D’Urso. Le figlie della “regina” di “Cicale”, infatti, hanno inviato una lettera a Barbara D’Urso e la conduttrice l’ha letta in diretta nella puntata di ieri sera, lunedì 25 novembre 2019. Si tratta di chiarimenti su papà e presunte violenze, in qualche modo divenuti necessari dopo le precedenti dichiarazioni in trasmissione da parte dell’ex ballerina di “Fantastico”. Ecco il video Mediaset con tutte le nuove precisazioni del caso.